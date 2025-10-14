El refuerzo que Gallardo sumó tras la derrota de River ante Sarmiento

Ruberto volverá a jugar en la Reserva de River

Tras la derrota ante Sarmiento, River tuvo la jornada del lunes libre pero el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo recibió una importante noticia que impactará de gran manera de cara a los próximos partidos. Esto es producto de que sumará una alternativa más para armar el frente de ataque y que podría relegar a Miguel Borja.

"Agustín Ruberto será convocado en Reserva y seguramente sumará minutos para conseguir el alta. Ya superó la lesión pero le falta ritmo futbolístico", expresó el periodista Maximiliano Grillo. Desde el punto vista médico, el joven delantero puede tener roce profesional. Aunque el "Muñeco" considera que debe sumar actividad en la categoría inferior con el fin de poder ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Es necesario recordar que el atacante viene de superar una rotura de ligamentos cruzados en febrero, tras un choque contra el arquero de Uruguay. Se trata de una lesión que puede marcar un antes y un después en su carrera, ya que no todos los futbolistas pueden recuperar su nivel. Es por ello que River decidió llevar a cabo su recuperación sin acelerar los tiempos con el fin de tenerlo en óptimas condiciones.

Gallardo recupera a jugadores

Por otro lado, se debe considerar que Juan Portillo se encontrará en condiciones de sumar minutos para visitar a Talleres de Córdoba en la noche del próximo sábado 18 de octubre. Esto es producto de que había sido expulsado ante Rosario Central y gracias a la intervención de River se logró que le reduzcan la sanción a una jornada.

También es necesario señalar que se producirán los regresos de los jugadores que se encuentran afectados por las convocatorias de sus respectivas selecciones: Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza. No obstante, sus vueltas no permite establecer que sean titular, debido a que todo depende de la cantidad de minutos que hayan sumado.

¿Cuántos lesionados hay?

En lo que respecta a los lesionados, se puede apreciar que hay una gran cantidad de jugadores que no se encuentran disponibles y esto le quita margen de posibilidades a Marcelo Gallardo. En el arco, Jeremías Ledesma padece de una lumbalgia y es probable que no esté en Córdoba. Mientras que Enzo Pérez y Pity Martínez siguen entrenando de manera diferenciada. El capitán por falta de ritmo de juego y el volante porque buscan no apresurar los tiempo con el fin de evita runa nueva molestia.

Además, se debe sumar que Germán Pezzella y Giorgio Constantini están descartados por lo que resta de la temporada, pero también hasta junio del 2026. Esto es producto de que sufrieron roturas de ligamentos cruzados. En ambos casos, se aplicará el método de Agustín Ruberto: ocho meses de recuperación como mínimo.