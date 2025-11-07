El asado, la "estrella culona" y el truco, los guiños de la Selección con Messi en un nuevo video de cara al Mundial 2026

Los guiños de la Selección Argentina en un nuevo video de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina compartió un video en conjunto con Adidas presentando la nueva camiseta de cara al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con distintos guiños a nuestro país. Lionel Messi apareció nuevamente como el principal protagonista del posteo con sólo una frase que ilusiona con ganar otra vez el trofeo que ya levantó en Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni, quien también dijo presente. A su vez, participó el famoso utilero "Marito" Di Stéfano, jóvenes futbolistas que forman parte del plantel actual y que sueñan con estar en el torneo.

Después de las fotos que trascendieron a través de las redes sociales de la casaca que vestirán los jugadores de la "Albiceleste", ahora la marca estrenó un spot en el que sonó Tengo de Sandro de la mano de Bizarrap y un partido de truco fue el tema central. Por supuesto, las cartas jugaron un rol fundamental en los últimos años y no podían faltar, pero también hubo un guiño a la "estrella culona" del Conicet que se hizo viral meses atrás. La figura del Inter Miami respondió a un vale cuatro de Claudio "Chiqui" Tapia con la palabra "quiero" haciendo referencia al cuarto campeonato del mundo que el combinado nacional puede conseguir demostrando su compromiso y que es el gran referente del seleccionado, como también Ángel Di María, que si bien no lo jugará sí "acompañará".

Los jugadores de la Selección Argentina que aparecen en el video

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Leonardo Balerdi, Julián Álvarez, Juan Foyth, Giovani Lo Celso, Marcos Acuña, Emiliano "Dibu" Martínez, Thiago Almada, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás González, Valentín Carboni, Ángel Di María, Franco Mastantuono, Claudio "Diablito" Echeverri y Exequiel Palacios.

Lionel Messi como protagonista en el nuevo video de la Selección Argentina con Adidas

Todos los países clasificados al Mundial 2026 hasta ahora

México (local). Estados Unidos (local). Canadá (local). Japón (Asia). Nueva Zelanda (Oceanía). Irán (Asia). Argentina (Sudamérica). Uzbekistán (Asia). Corea del Sur (Asia). Jordania (Asia). Australia (Asia). Ecuador (Sudamérica). Brasil (Sudamérica). Uruguay (Sudamérica). Colombia (Sudamérica). Paraguay (Sudamérica). Marruecos (África). Túnez (África). Egipto (África). Argelia (África). Ghana (África). Cabo Verde (África). Sudáfrica (África). Qatar (Asia). Inglaterra (Europa). Arabia Saudí (Asia). Costa de Marfil (África). Ghana (África).

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El azar determinará la configuración de las Selecciones en la fase de grupos el viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 de Argentina. El multitudinario evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, dentro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington D. C.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.