Ucrania inicia nueva ronda de conversaciones con EEUU, dice un negociador de Kiev

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, el enviado especial Witkoff y Jared Kushner se reúnen con una delegación ucraniana en Hallandale Beach

‍Los negociadores de paz ucranianos iniciarán el viernes una nueva ronda de ‍conversaciones con el ⁠equipo estadounidense sobre las propuestas para poner fin a la guerra con Rusia, afirmó Rustem Umerov, jefe de la delegación de Kiev.

Umerov, que se encuentra en Estados Unidos para las conversaciones, también dijo en la aplicación de mensajería Telegram que los socios ‌europeos de Kiev participarán.

"Tenemos una ⁠mentalidad constructiva. Ya hemos ⁠mantenido consultas preliminares con nuestros colegas europeos y nos estamos preparando para nuevas conversaciones ‍con la parte estadounidense", señaló. "La seguridad de Ucrania debe garantizarse de ⁠forma fiable y a ‌largo plazo".

La administración del presidente estadounidense Donald Trump está presionando para poner fin a casi cuatro años de guerra.

El enviado de la Casa Blanca, Steve ‌Witkoff, ‌y el yerno de Trump, Jared Kushner, mantuvieron conversaciones en Berlín con funcionarios ucranianos y europeos esta semana.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que se ​acordaron varios documentos con Estados Unidos, incluido un marco de paz de 20 puntos, y garantías de seguridad y un plan de reconstrucción para Ucrania. No obstante, afirmó que no se pactaron propuestas finales alineadas ‍y añadió que las cuestiones territoriales seguían sin resolverse.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no ofreció el viernes ningún compromiso sobre sus condiciones para poner fin a la guerra ​en Ucrania, afirmando que corresponde a Kiev y a Europa dar el siguiente paso.

Witkoff y ​Kushner también planean reunirse con una delegación rusa en Miami este fin ⁠de semana, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Con información de Reuters