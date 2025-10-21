La fortuna que recauda Boca si Bayern Munich paga 40 millones de euros por el Colo Barco

Bayern Munich pagaría 40 millones de euros por el Colo Barco: cuánto cobraría Boca

Valentín "Colo" Barco es una de las principales figuras del Racing de Estrasburgo de Francia y lo volvió a demostrar contra Paris Saint Germain en el empate 3 a 3, por la octava fecha de la Ligue 1. Su buen desempeño en el mencionado equipo que lo adquirió en 2025 despertó la atención del Bayern Munich de Alemania, que ya lo tiene en la mira. En caso de que se concrete la venta, en Boca Juniors recibirían una importante suma de dinero por los derechos de formación.

Desde el medio teutón TZ aseguraron que varios ojeadores del elenco que comanda Vincent Kompany estuvieron en los últimos partidos del defensor que sueña con volver a la Selección Argentina para evaluar sus características y no descartarían comprarlo. Claro que, para esto tendrán que abonar la cláusula de recisión de 40 millones de euros que pide el club actual del lateral y en el "Xeneize" estarían expectantes a dicha situación. Más allá de que no se fue de la mejor manera, si esto sucede tendrían un beneficio económico favorable para la institución.

Cuánto dinero le ingresaría a Boca si Bayern Munich compra al Colo Barco

En caso de que la venta del defensor se lleve a cabo por la suma mencionada, en el "Xeneize" recibirán cerca de 1.200.000 euros, es decir casi 1.500.000 dólares. Los msmos corresponden al derecho de formación del futbolista de la Selección Argentina que pasa por un inmejorable momento en Racing de Estrasburgo. Claro que todo dependerá de lo que suceda en los próximos meses y que mantenga el gran nivel mostrado hasta el momento. Cabe destacar que puede desempeñarse tanto en el sector izquierdo de la defensa como de interno en el mediocampo y el equipo alemán ven con buenos ojos la posibilidad de contratarlo.

El gran presente del Racing de Estrasburgo

El elenco francés marcha tercero en la Ligue 1 con 16 puntos producto de cinco triunfos, un empate y dos derrotas -el Colo Barco jugó en todos-, quedando detrás del Olympique de Marsella (18) y el PSG (17). La próxima jornada será ante el Olympique de Lyon el domingo 26 de octubre desde las 16.45, pero antes recibirán al Jagiellonia de Polonia por la segunda fecha de la Conference League este jueves 23 a partir de las 13.45 (hora argentina). En cuanto al presente del conjunto bávaro, lidera con comodidad la Bundesliga con 21 unidades, cinco por encima del Leipzig con sólo siete fechas disputadas hasta el momento, además de ser uno de los líderes con dos victorias en la primera fase de la Champions League.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

26 partidos oficiales.

2078 minutos disputados.

Sin goles.

4 asistencias.

4 amonestaciones.

Sin expulsiones.

Sin títulos obtenidos.

Valentín "Colo" Barco, muy cerca de jugar en el Bayern Munich

Cuándo vuelve a jugar el Colo Barco en Racing de Estrasburgo

El equipo francés en el que el argentino brilla junto a Joaquín Panichelli se enfrentará al Jagiellonia de Polonia, por la segunda fecha de la primera fase de la UEFA Conference League, el jueves 23 de octubre desde las 13.45 horas de Argentina. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de la plataforma Disney+ Premium y los de Liam Rosenior buscarán un nuevo triunfo después de ganar por 2 a 1 como visitante contra el Slovan Bratislava de Eslovaquia en la primera jornada del certamen continental.