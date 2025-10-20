Cuántos Mundiales y títulos tienen la Selección Argentina Sub-20 en la historia

La Selección Argentina campeona mundial sub 20 en 2005 con Lionel Messi como figura.

La Selección Argentina es amplio dominador de la categoría Sub-20, donde logró conformar varios equipos históricos que pusieron a la albiceleste en lo más alto. Una rica historia plagada de cracks que comenzó en 1979 con el equipo campeón del mundo en Japón que fue dirigido por César Luis Menotti, que tuvo entre sus filas a Diego Armando Maradona y como socio en el ataque a Ramón Díaz.

Y en los noventa la aparición de José Néstor Pekerman, que encabezó un proceso de juveniles con numerosos éxitos y un gran sentido de liderazgo y comportamiento, después de una importante crisis que se vivía en esa categoría. En este 2025, de la mano de Diego Placente Argentina se quedó a las puertas de lograr de nuevo instalarse en lo más alto del mundo, pero logró jugar nada menos que su octava final Sub-20.

Cuántos mundiales ganó la Selección Argentina Sub-20

Diego Maradona campeón mundial sub 20 en 1979.

La Selección Argentina ganó seis títulos mundiales Sub-20 a lo largo de la historia (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) .

Además, perdió dos finales (en 1983 frente a Brasil y en 2025 contra Marruecos).

Disputó 17 mundiales Sub-20 en toda su historia.

Las finales que ganó la Selección Argentina Sub-20 en mundiales

Pablo Aimar, Esteban Cambiasso, Néstor Pekerman con la copa, Diego Placente y Juan Román Riquelme, campeones en Malasia 1997.

Túnez 1979: Argentina venció en la final 3 a 1 a la Unión Soviética.

Qatar 1995: Argentina superó 2 a 0 a Brasil en la final.

Malasia 1995: Argentina le ganó 2 a 1 a Uruguay en la final.

Argentina 2001: Argentina venció 3 a 1 a Ghana en la final.

Holanda 2005: Argentina venció 2 a 1 a Nigeria.

Canadá 2007: Argentina le ganó 2 a 1 a Republica Checa en la final.

Una por una, todas las participaciones de la Selección Argentina en mundiales Sub-20