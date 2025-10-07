La indirecta del Colo Barco a Scaloni tras quedar fuera de la Selección Argentina

La indirecta del Colo Barco a Scaloni tras quedar otra vez fuera de la Selección Argentina.

Valentín "Colo" Barco le dejó un fuerte mensaje a Lionel Scaloni, después de que el entrenador de la Selección Argentina no lo incluyera la lista otra vez para la doble fecha FIFA de octubre del 2025. El lateral izquierdo de 21 años, reconvertido en mediocampista interno en Racing de Estrasburgo de Francia, no fue citado en la "Albiceleste" para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@colo.barco), el surgido en Boca Juniors les dejó en claro a sus dos millones de seguidores que tuvo un gran fin de semana. De hecho, según las estadísticas del portal especializado Sofascore, el joven zurdo fue el noveno mejor jugador sudamericano de la última fecha entre las cinco grandes Ligas de Europa (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia). Allí tuvo un 7.8 de valoración.

El buen presente del Colo Barco, pese a que no fue citado por Scaloni a la Selección Argentina

Casi como un doble volante de contención, con características ofensivas, el ex Brighton y Sevilla fue titular en la goleada por 5-0 a Angers como local. En el marco de la fecha 7 de la Ligue 1 de Francia, el equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior es una de las sensaciones del torneo, con el aporte de otros futbolistas sudamericanos como el centrodelantero argentino Joaquín Panichelli, el mediocampista ofensivo paraguayo Julio Enciso y el volante talentoso ecuatoriano Kendy Páez. Por ahora, Racing de Estrasburgo se coloca tercero en la tabla de posiciones, en plena pelea con los gigantes PSG, Olympique de Marsella y Lyon.

El Colo Barco, entre los 10 mejores jugadores sudamericanos de las 5 grandes Ligas de Europa

Luis Díaz (Colombia) - Extremo de Bayern Múnich de Alemania - 9.1 de valoración. Joaquín Panichelli (Argentina) - Centrodelantero de Racing de Estrasburgo de Francia - 8.9. Máximo Perrone (Argentina) - Volante de contención de Como de Italia - 8.4. Daniel Muñoz (Colombia) - Lateral derecho de Crystal Palace de Inglaterra - 8.1. Moisés Caicedo (Ecuador) - Mediocampista central de Chelsea de Inglaterra - 8. Paulo Gazzaniga (Argentina) - Arquero de Girona de España - 8. Matías Soulé (Argentina) - Mediapunta de Roma de Italia - 7.9. Juan Camilo Hernández (Colombia) - Centrodelantero de Betis de España - 7.8. Valentín Barco (Argentina) - Mediocampista interno de Racing de Estrasburgo de Francia - 7.8. Marcos Senesi (Argentina) - Zaguero de Bournemouth de Inglaterra - 7.7.

*Información del portal especializado en estadísticas de fútbol Sofascore en la última fecha.

El Colo Barco replicó que fue el noveno mejor jugador sudamericano de la semana entre las 5 grandes ligas de Europa.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo