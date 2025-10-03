Selección Argentina: Scaloni dio la lista y sorprendió con dos jugadores del fútbol local

Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para la gira por Estados Unidos de octubre.

La Selección Argentina tiene en la mira el Mundial del 2026 y, para la gira de Estados Unidos, Lionel Scaloni confirmó la lista de 28 convocados con algunas sorpresas del fútbol argentino. La "Albiceleste", que finalizó primera en las Eliminatorias Sudamericanas, jugará la fecha FIFA ante Venezuela y Puerto Rico.

Entre las principales novedades de la citación del entrenador, aparecen Facundo Cambeses, arquero titular de Racing, y Lautaro Rivero, el defensor central zurdo que se ganó la confianza de Marcelo Gallardo en los últimos dos meses. Además, otra aparición destacada en el seleccionado es la de Anibal Moreno, el exjugador de Racing que viene teniendo un gran 2025 con Palmeiras de Brasil, al igual que José Manuel López, que recibió el segundo llamado consecutivo.

A falta de menos de un año para el Mundial de Estados Unidos México y Canadá, la idea de Scaloni es comenzar a ver jugadores en puestos que, en la actualidad, no sobran opciones. El caso de los arqueros es especial, ya que Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, los tres convocados, parecen tener su lugar asegurado y la llegada de Cambeses podría ser a largo plazo.

Por otro lado, una situación particular se desprende en la defensa. En la lista aparece el regreso de Marcos Senesi, quien no era citado desde el 2024, y su presencia está ligada a la ausencia por lesión de Lisandro Martínez, que aún no regresó a la actividad en Manchester United. Un caso similar es el de Rivero, quien podría ganarse un lugar en la Mayor en una de las últimas giras que el equipo realice antes de la Copa del Mundo.

De los 28 citados, Scaloni volvió a convocar a los habituales tres del fútbol argentino, que fueron campeones en Qatar 2022. Exceptuando a los ya nombrados Cambeses y Rivero, se encuentran en la lista Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuña (River Plate) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Luego, el DT multicampeón citó a las distintas estrellas, con Lionel Messi (Inter Miami) a la cabeza, Franco Mastantuono (Real Madrid) por segunda vez consecutiva, el regreso de Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Cristian "Cuti" Romero (Tottenham).

Por último, cabe destacar que no están varios jugadores por distintas lesiones: Exequiel Palacios fue operado de una lesión muscular y regresaría a las canchas en 2026; Facundo Medina también sufrió una lesión en el tobillo y, tras haber estado en la prelista, quedómarginado en la depuración definitiva; y Nehuén Pérez, otr futbolista tenido en cuenta por el cuerpo técnico, también quedó afuera tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en Portugal.

Convocados por Scaloni para la Selección Argentina

Arqueros : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club) Defensores : Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon). Mediocampistas : Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid). Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Cuándo juega la Selección Argentina por fecha FIFA

Argentina comenzará con su ciclo de amistosos en la fecha FIFA de octubre, con una gira por Estados Unidos. El primer partido será este virnes 10 de octubre contra Venezuela, desde las 20 horas, en estadio el Hard Rock de Miami. Luego, el conjunto nacional se enfrentará el lunes 13 ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, también desde las 20 horas.