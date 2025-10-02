En la segunda fecha de la UEFA Europa League, en Países Bajos, Feyenoord recibe a Aston Villa y, por otro lado, lo más llamativo fue la ausencia de Dibu Martínez. El arquero que nació en Mar del Plata iba a ser titular en el equipo, pero a último momento el DT decidió que ataje Marco Bizot. Esto encendió las alarmas en la Selección Argentina.

En este sentido, se espera que a horas de que Lionel Scaloni confirme la lista de convocados para los partidos amistosos que tendrá la Selección Argentina frente a sus pares de Venzuela y Puerto Rico, los cuales se disputarán en Estados Unidos. En este sentida, Martínez podría ser una baja importante para el club.

LA situación se dio en la entrada en calor previa al cotejo en Países Bajos. Ahí el arquero de la Selección Argentina sufrió un golpe, una molestia que lo dejó afuera de los titulares en el encuentro ante Feyenoord. De esta forma, dispuso que Bizot sea el arquero titular en el partido.