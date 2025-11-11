Quién es el hincha de Boca al que Maxi Salas agredió tras la derrota de River

El hincha reconoció que estuvo filmando la salida del plantel de River

Cuando el plantel de River Plate se estaba retirando del campo de juego, Maximiliano Salas se dirigió ante un hincha de Boca Juniors que se encontraba filmando con su celular y le propinó un golpe. Uno que fue captado por la transmisión del partido, y que encendió alarmas por una posible sanción de oficio del Tribunal de Disciplina de la AFA, pero la misma situación fue aclarada por la persona que contó lo que verdaderamente sucedió.

El primer video que se difundió expone al delantero, acercándose de manera brusca a una persona que pareciera estar filmando la salida del "Millonario" del campo de juego. El fanático agredido decidió alejarse y rápidamente el personal de seguridad intervino intentando que Marcos Acuña no pueda sumarse a la acción. Algo que fue repudiado de gran forma por los hinchas del "Xeneize" en las redes sociales.

Salas no se aguantó la carada y reaccionó con un pequeño golpe

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, expresó Uriel Hamra en la charla con TN. "Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme", agregó. Aunque el video expone que el hincha sacaba la lengua en señal de burla a los futbolistas.

“No creo hacer nada con Salas... Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, agregó cuando le consultaron sobre la posibilidad de hacer una denuncia hacia el delantero. De momento, la AFA no emitió ningún comunicado en relación con lo que sucedió y puede que no haya sanción alguna para el jugador del "Millonario", debido a que el involucrado aclaró que no hubo un golpe.

Por otro lado, se conoció que Hamra recibió una penalización por haber protagonizado los gestos frente al plantel de River tras la derrota con Boca. “Una vez finalizado el encuentro, un simpatizante ingresó al interior del campo de juego sin autorización y, seguidamente, comenzó a insultar a los jugadores de River, incitando con ello al desorden”, expone el parte oficial de las autoridades policiales.

Es probable que el hincha de Boca reciba una sanción de algunos partidos sin poder ingresar al estadio, ya sea del fútbol argentino como también aquellos que se desarrollen en el marco del plano internacional. La entidad de La Ribera analiza seriamente aplicarle el derecho de admisión para que nunca más pueda volver a pisar la cancha. Esto es producto de que la Justicia determinó que rompió con el artículo 111 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 119 que menciona la incitación al desorden público.

La palabra de Salas tras el partido

El paso de las horas expone que el ex Racing también decidió dar una sensación sobre lo que sucedió contra Boca y le dejó un mensaje a los hinchas pensando en los próximos partidos de River. El calendario señala una visita ante Vélez que lo puede clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura y soñar con la posibilidad de dar una vuelta olímpica.

"No tengo duda de que vamos a salir adelante. Nos vamos a levantar más fuerte en las adversidades. Seguir trabajando duro es la única manera. Perdón al hincha de River. Las buenas van a venir", expresó el atacante por medio de una historia que publicó en su cuenta de Instagram.