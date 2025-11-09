Uno por uno: los puntajes de Boca en el triunfo ante River en el Superclásico

Boca tuvo un triunfazo ante River en el Torneo argentino. El equipo que dirige Claudio Úbeda venció 2-0 ante el equipo que dirige Marcelo Gallardo y tuvo una de las mejores actuaciones en el fútbol nacional de los últimos tiempo para el Xeneize.

Los puntajes uno por uno de Boca en su victoria

Marchesin 6: Sin problema alguno en el arco. Descolgó algunos centros y nada mas.

Barinaga 6: No tuvo problemas por su sector. Un poco lo incomodó en el primer tiempo cuando Salas jugó por su costado, pero no mucho más.

Di Lollo 6: Al igual que la mayoría de la defensa, sin problemas y controló bien.

Costa 7: El mejor de la defensa de Boca. Simplemente porque se fajó con Maxi Salas que fue contra él y el jugador de River no le ganó una sola vez.

Blanco 6: El lateral no tuvo inconvientes.

Palacios 5: En un partido en el que Boca jugó muy bien, Palacios no logró hacer lo mejor que puede hacer que es encarar. Igual tuvo sacrificio.

Paredes 8: Es el alma del equipo y el tiempista de todo el xeneize. Se desmarcó, entendió el partido, se metió entre los centrales para salir. Nunca tuvo complicaciones.

Delgado 6: Buen complemento de Paredes en mitad de cancha. Tuvo buenas y malas, pero gran encuentro.

Zeballos 9: Consagratorio partido del Changuito Zeballos que, finalmente, encontró su gran nivel en un partido importante. Volvió loco a todos por el sector izquierdo en el segundo tiempo y, en el primero, enmaraño a Rivero.

Giménez 6: Se fajó con los centrales de River, pero no fue el jugador más desequilibrante.