Sergio Figliuolo, conocido como "Tronco", fue uno de los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que acompañó la votación de los representantes de ese cuerpo en la Auditoría General de la Nación (AGN). Su socio, Alejandro Fantino, lo cruzó por "votar con los kukas".

"¿Les molestó la foto a las 3 de la mañana de un bloque nuestro, libertario, en soledad con el bloque kirchnerista?"., comenzó preguntandose el ex relator, asumiendose como oficialista, frente al panel de su programa en Neura. "Si vos te bancás votar con los 'kukas', después no te podés enojar si alguien dice algo que le molesta del gobierno", acotó, utilizando un término despectivo para con los kirchneristas.

"¿Es tán así? ¿Se votó con Grabois?", insistió Fantino, preguntandole a sus panelistas. "Por ahí no votaron con los 'kirchos' y no lo hicieron. Banquemos a los nuestros", insistió el comunicador afín a Javier Milei, que luego exigió: "Que nos entre esta balubi, eh".

¿Qué voto "Tronco"?

A las 3 de la madrugada, "Tronco" votó por primera vez como diputado, expresandose igual que el bloque de Unión por la Patria. La Cámara baja puso en consideración la terna de tres integrantes de la AGN por Diputados.

El organismo de control externo del Gobierno tiene solo un representante por el Poder Ejecutivo, ya que vencieron los mandatos de los miembros por Diputados y el Senado. En ese marco, el bloque de LLA y el de Unión por la Patria votaron la terna de representantes para la AGN.

Ambos bloques tenían a su representante, Mónica Almada por LLA y Juan Forlón por el peronismo. La tercera silla quedó para Pamela Caletti, ex diputada nacional por Salta, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, de buena relación con la Casa Rosada.

Esta designación detonó la sociedad de LLA con el PRO. El partido de Mauricio Macri pretendía que el ex ministro de trabajo Jorge Triaca acceda a esa silla. Pero además, el lider de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, sostuvo que la elección de representantes de la AGN no formaba parte del temario de las sesiones extraordinarias.