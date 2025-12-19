Un informe reveló que las vacunas redujeron las internaciones por gripe y Covid-19

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) difundió este viernes un nuevo informe que reveló que los programas de vacunación contra la gripe y el Covid-19 redujeron considerablemente las internaciones de adultos mayores en toda Europa, durante la temporada 2024/2025.

También, en el texto, resaltaron las diferencias entre los países que adhirieron a planes de vacunación masivos, sugiriendo que se podría hacer mucho más para reducir la presión sobre los sistemas nacionales de salud.

El mundo entero está en vilo a partir del nuevo brote de la gripe H3N2 que tiene a Europa contra las cuerdas al forzar la activación de protocolos de salud en varios países y también algunas regiones de América Latina con casos confirmados en México, Chile y Argentina, en las últimas horas.

Desde el ECDC imploraron en que es importante no solamente cuidarse, sino también vacunarse contra la gripe dado que, pese a no ser 100% efectiva en la prevención, reduciría considerablemente los síntomas y la gravedad de la enfermedad ante el contagio.

En esta línea fue el informe que publicó este viernes el equipo del RespiCompass, el centro del ECDC especializado en enfermedades respiratorias. Allí evaluaron los números de contagios de gripe y de Covid-19 los últimos dos años y revelaron que la implementación de programas de vacunación influyeron para la baja de internaciones.

Sin embargo, los datos también mostraron que las tasas de vacunación contra la gripe en la mayoría de los países de la Unión Europea siguen estando por debajo de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los grupos de riesgo, aunque reconocieron los positivos logros.

Los hallazgos del informe

El informe, que tiene varias páginas de extensión, demostró que entre el 5 de agosto de 2024 y el 1 de junio de 2025, los programas de vacunación en los países de la UE lograron prevenir entre el 26% y el 41% las hospitalizaciones relacionadas con la gripe en la temporada epidemiológica del 2024 y 2025, en función de la cobertura vacunal y la transmisibilidad viral por país, en las personas de 65 años o más.

En lo general, la efectividad de las vacunas contra la hospitalización fue del 60%.

Por otro lado, en el caso del Covid-19, la reducción proyectada de las hospitalizaciones para ese mismo grupo etario se situó entre el 14% y el 20%, en función de la cobertura de vacunas por país y de las suposiciones relacionadas con la disminución de la inmunidad. En este caso, la efectividad de la vacuna contra la hospitalización fue del 75%.