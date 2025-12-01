Existió por más de 40 años, pero "desapareció" de un día para el otro: esta es la provincia "olvidada" del norte argentino.

El norte argentino, con sus montañas, sierras, puna y valles, guarda historias que quedaron en el pasado. Una de las más curiosas: entre 1900 y 1943 existió allí una unidad territorial llamada Territorio Nacional de Los Andes, una “provincia extra” que duró 43 años, hasta que por decreto fue disuelta.

El 9 de enero de 1900, por ley, se creó el Territorio Nacional de Los Andes, con el objetivo de reafirmar la soberanía nacional en una zona por entonces disputada entre Argentina, Chile y Bolivia: la antigua región de “Atacama”. Este vasto territorio, de más de 60.000 kilómetros cuadrados fue dividido originalmente en tres departamentos: Susques, Pastos Grandes y Antofagasta de la Sierra. Más tarde se sumó un cuarto departamento: la capital provincial, con apenas 550 km², creada en 1902.

Su primera cabecera fue el fortín de Navarro, cerca de Tolar Grande; luego, por lo inhóspito del clima y las nevadas, la capital se trasladó a San Antonio de los Cobres. El origen del territorio se explica en el contexto de disputas limítrofes del siglo XIX y comienzos del XX. A su creación contribuyeron las tensiones entre Argentina, Bolivia y Chile por la pertenencia de la Puna de Atacama.

Durante un tiempo, esa provincia “nueva” funcionó como parte del Estado nacional, con estructura administrativa propia, lo que no era tan distinto a lo que ocurría con otros territorios nacionales. Pero con el paso de los años la región enfrentó graves dificultades: clima extremo, territorio árido, conectividad limitada y una muy baja densidad poblacional. A comienzos del siglo XX se registraban cifras magras de habitantes: en 1905 había 2.508 personas, y en 1912 apenas 2.348. Esa tendencia descendente planteó la inviabilidad de mantener una provincia separada.

Finalmente, el 21 de septiembre de 1943, por decreto, se suprimió el Territorio Nacional de Los Andes. Sus tierras fueron redistribuidas entre las provincias actuales del norte: Salta, Jujuy y Catamarca.

Un capítulo poco conocido, pero revelador

Hoy, la historia del país suele pensarse en torno a sus 23 provincias actuales, o las 24 si se cuenta al distrito federal, pero pocas veces aparece el recuerdo de ese cuerpo político que duró 43 años. Que el Norte haya sido, aunque por un tiempo, distinto, con una geografía distinta, fronteras distintas, una capital distinta.

El caso del Territorio Nacional de Los Andes abre una ventana hacia una Argentina cambiante, con disputas territoriales, mapas móviles, proyectos nacionales y realidades extremas.