El Gobierno modificó nuevamente el Presupuesto 2025 para saldar deuda y gastos corrientes

En el último mes del año, el Gobierno volvió a modificar el Presupuesto de este año, prorrogado desde el 2023, con aumento en algunas partidas sociales en el marco de la emergencia económica y una adecuación de créditos para el pago de deuda del Tesoro. De acuerdo con la justificación de la medida, la resolución en sus considerandos sostiene "sin esta adecuación inmediata, la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado Nacional estaría en riesgo". Particularmente, los cambios se enfocan en gastos corrientes de salarios y pensiones, pero principalmente en el servicio de la deuda pública.

A través del decreto 849/2025, el Ejecutivo dispuso la última modificación presupuestaria, con una ampliación de recursos en áreas que sostienen la estructura operativa y social del Estado. Sin cambios sustanciales en materia de programas económicos, la modificación no tiene como objetivo la reactivación productiva o la inversión, siendo que aduce en sus cambios un proceso de emergencia económica y social.

Las modificaciones se enfocan en la administración de los pasivos corrientes y el cumplimiento de obligaciones financieras inmediatas autoinfligidas de la propia gestión libertaria. La asignación de recursos adicionales a gastos en personal, funcionamiento y subsidios busca amortiguar el impacto del ajuste profundo que aplicó el mileismo, mientras que la readecuación de los créditos para el servicio de la deuda pública deja en descubierto la prioridad que el Tesoro otorga al cumplimiento de sus compromisos financieros externos e internos, incluso en detrimento de otras posibles partidas.

Deuda y jubilaciones

Al reforzar los créditos para el pago de subsidios, becas y transferencias, el Gobierno busca mitigar el descontento social a las políticas de ajuste, lo que deja entrever la delicada situación que viven los hogares. En líneas generales, el Gobierno amplió la autorización de gastos para 2025 en $2,81 billones, los cuales se atenderán con recursos extras a los previstos por $2,88 billones.

Se incrementan los créditos de gastos en personal, lo cual incluye la atención de necesidades salariales vigentes, gastos de funcionamiento y equipamiento. Se refuerzan los créditos destinados al pago de subsidios, becas, compensaciones y transferencias varias, erogaciones necesarias para el cumplimiento de los cometidos asignados a las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Un componente significativo de esta adecuación se dirige a la readecuación de los créditos presupuestarios del Servicio de la Deuda Pública. Esta acción tiene como objetivo explícito posibilitar la atención del servicio financiero de la deuda pública correspondiente al ejercicio en curso, así como de las Obligaciones a cargo del Tesoro Nacional.

Dentro del área de la Secretaría de Finanzas y el Tesoro, se amplía en 45.200 millones de pesos la partida para el pago de intereses y comisiones de deuda y en 5,4 billones en servicios de capital e intereses.

Por otra parte, el DNU 849/2025 confiere autorización al Ministerio de Economía para llevar a cabo la modificación, transformación, disolución o liquidación del Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS). Esta disposición se enmarca en la necesidad de evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento requerido para las obras de transporte de gas en el país.

Por jurisdicción

Ministerio de Seguridad Nacional : Se refuerza el presupuesto mediante la transferencia de un cargo y sus créditos presupuestarios desde el ámbito de Justicia. Específicamente, se traslada la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Además, se incrementa el presupuesto de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Este refuerzo atiende al aumento del haber mensual de las fuerzas de seguridad y a la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional que ya cuentan con reconocimiento firme.

: Se refuerza el presupuesto mediante la transferencia de un cargo y sus créditos presupuestarios desde el ámbito de Justicia. Específicamente, se traslada la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Además, se incrementa el presupuesto de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Este refuerzo atiende al aumento del haber mensual de las fuerzas de seguridad y a la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional que ya cuentan con reconocimiento firme. Ministerio de Defensa : Los recursos del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares son incrementados. El destino de estos fondos se justifica por el aumento en el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, además de la cancelación de sentencias judiciales previsionales.

: Los recursos del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares son incrementados. El destino de estos fondos se justifica por el aumento en el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, además de la cancelación de sentencias judiciales previsionales. Ministerio de Salud : Se refuerza el presupuesto para el sostenimiento de programas específicos de la cartera y para afrontar erogaciones de hospitales de alta complejidad y relevancia federal, incluyendo el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, Dr. René Favaloro, “Presidente Néstor Kirchner” y el Bicentenario Esteban Echeverría.

: Se refuerza el presupuesto para el sostenimiento de programas específicos de la cartera y para afrontar erogaciones de hospitales de alta complejidad y relevancia federal, incluyendo el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, Dr. René Favaloro, “Presidente Néstor Kirchner” y el Bicentenario Esteban Echeverría. Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) : Se incrementa el crédito presupuestario destinado a atender el pago de pensiones no contributivas y para cubrir el Subsidio Extraordinario dirigido a los beneficiarios de dichas pensiones.

: Se incrementa el crédito presupuestario destinado a atender el pago de pensiones no contributivas y para cubrir el Subsidio Extraordinario dirigido a los beneficiarios de dichas pensiones. Ministerio de Capital Humano: Se registra un aumento en el presupuesto vigente asignado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Rascando fondo de olla

El DNU 849/2025 detalla un refuerzo presupuestario significativo en áreas sensibles que afectan directamente al bienestar y la seguridad de los ciudadanos, aunque la crítica reside en si estos refuerzos son suficientes o si simplemente cubren agujeros generados por la propia inflación galopante que motiva la emergencia.

El Ministerio de Defensa recibe un incremento para el Instituto de Ayuda Financiera destinado a Retiros y Pensiones Militares, también motivado por aumentos en los haberes y la cancelación de sentencias judiciales previsionales.

En el ámbito social y sanitario, el Ministerio de Salud reforzó los créditos, aunque por debajo de los previsto por el Congreso para sostener programas y erogaciones de hospitales de alta complejidad y relevancia federal como el Garrahan, El Cruce, y los hospitales Néstor Kirchner y René Favaloro. Por su parte, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) recibe un aumento para el pago de pensiones no contributivas y el Subsidio Extraordinario para sus beneficiarios. El Ministerio de Capital Humano también es alcanzado, con un aumento específico para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Dos aspectos del DNU 849/2025 son particularmente llamativos por lo que implican en términos de política de desarrollo e instrumentos financieros: la gestión de la deuda pública y la modificación del Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS). El decreto autoriza al Ministerio de Economía a “modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), a fin de evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento de las obras de transporte de gas”.

Este fondo nació como un instrumento específico para canalizar financiamiento hacia obras de infraestructura clave para el transporte de gas, vital para la matriz energética y la balanza comercial argentina. Al disponer su modificación o liquidación, el Gobierno está optando por una canalización de financiamiento diferente, o bien, está liberando esos recursos para ser absorbidos por el Tesoro General y reasignados a las prioridades inmediatas mencionadas (salarios, pensiones, deuda). La decisión de desmantelar o transformar un fondo sectorial dedicado a infraestructura estratégica, bajo el paraguas de la emergencia económica, genera serias dudas sobre la continuidad y el financiamiento de proyectos clave para la soberanía energética del país.