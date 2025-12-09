La Selección de Rusia no puede jugar el Mundial por una sanción de la FIFA.

Desde febrero de 2022, cuando las tropas rusas entraron a territorio ucraniano, el deporte global se reconfiguró como pocas veces en la historia reciente. FIFA y UEFA reaccionaron con una decisión inédita por su alcance continental: expulsaron a Rusia de todas las competiciones oficiales, lo que dejó afuera tanto a clubes como a selecciones, incluso a los juveniles que, en algunos casos, debieron competir bajo bandera neutral.

Ese castigo dejó a la selección mayor rusa fuera de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Su nombre ni siquiera apareció en el sorteo de la UEFA, lo que selló así una exclusión que ni maniobras diplomáticas ni declaraciones altisonantes lograron revertir.

¿Por qué Rusia no juega el Mundial 2026?

La razón es directa: la invasión a Ucrania. Apenas estalló el conflicto, FIFA y UEFA decidieron suspender de forma inmediata a Rusia. Esa suspensión se tradujo en la expulsión automática del proceso clasificatorio para 2026. Al no participar del sorteo, Rusia quedó sin plaza, sin calendario y sin posibilidad de jugar partidos oficiales. La Federación Rusa protestó, dijo tener “esperanzas”, pero la sanción sigue firme.

En un giro inesperado, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no sabía que Rusia estaba excluida y sugirió que su regreso podría usarse como un “incentivo de paz” si cesaba la guerra. Sus palabras generaron revuelo mediático y tensiones diplomáticas, aunque no modificaron la postura oficial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por su parte, fue contundente: “La sanción sigue vigente. La readmisión depende del fin del conflicto”. El contexto bélico continúa, por lo que la posibilidad de que Rusia vuelva antes de 2026 es prácticamente nula.

El “Mundial de no clasificados”: la jugada rusa para volver al mapa

Con la Copa del Mundo fuera de alcance, Rusia estudia una alternativa peculiar: organizar un torneo paralelo para selecciones que no lograron clasificar al Mundial 2026. La idea, revelada por ADN Noticias, incluiría naciones de todos los continentes, desde Chile, Perú y Venezuela hasta Nigeria, China, Irak, Costa Rica o Grecia.

Incluso se menciona a Washington D. C. como posible sede, un detalle tan llamativo como simbólico, al considerar la tensión entre Moscú y Occidente.

Sin embargo, para que el proyecto avance, Rusia necesita un aval fundamental: que FIFA retire el veto. Ahí está el nudo del asunto. Mientras la sanción siga activa, la Federación Rusa puede proponer el torneo… pero no puede organizarlo.

Estado actual: Rusia, fuera del Mundial 2026

A menos de un año de que el Mundial arranque en Estados Unidos, México y Canadá, la situación es irrebatible: