Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en diciembre 2025 y escala salarial

Empleados de comercio: el salario de diciembre

El Sindicato de Comercio y las cámaras empresarias del sector cerraron este viernes un nuevo acuerdo paritario que establece el pago de un bono no remunerativo de $60.000 hasta marzo de 2026. La suma fija se abonará durante cuatro meses y, a partir de abril, se incorporará de manera definitiva al salario básico. Las escalas convencionales, por el momento, no sufrirán modificaciones.

Durante la reunión, también se resolvió extender hasta marzo la vigencia del bono no remunerativo de $40.000 que había sido acordado a mitad de año. De esta manera, los trabajadores del sector percibirán $100.000 extra por mes entre diciembre y marzo.

El entendimiento fue alcanzado en la revisión de la paritaria 2025 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAME, CAC y UDECA, que representan a empleadores de la actividad comercial minorista y mayorista en todo el país. Según un comunicado de la CAC, las partes volverán a reunirse en marzo para “analizar las variaciones económicas”.

El gremio conducido por Armando Cavalieri es el más numeroso del sector privado argentino, con más de 1,2 millones de afiliados registrados.

Empleados de comercio con salario confirmado

Empleados de comercio: cómo se pagará el bono no remunerativo de $60.000

El nuevo bono será aplicado de la siguiente manera:

Se abonará en los salarios de diciembre, enero, febrero y marzo de 2026 .

Desde abril 2026 , el monto de $60.000 mejorará el básico de convenio.

La suma fija convive con el bono de $40.000 acordado meses atrás, cuya liquidación fue prorrogada hasta marzo .

En total, los empleados recibirán $100.000 adicionales por mes hasta abril.

A su vez, los trabajadores de las principales cadenas de supermercados recibirán en diciembre un bono extraordinario de $170.000, acordado de manera sectorial.

Salarios de comercio confirmado

Empleados de comercio: el detalle del acuerdo y escalas

Para el mes de diciembre 2025, los empleados de comercio cobrarán:

Un incremento del 1% en el salario básico , ya pactado en junio.

Los bonos no remunerativos de $40.000 y $60.000 .

El medio aguinaldo, correspondiente al cierre del segundo semestre.

A continuación, los salarios de bolsillo estimados para diciembre 2025, por categoría, incluyendo básico y bonos (sin considerar aguinaldo):

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.156.852

Categoría C: $1.169.560

Auxiliares Generales

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares Especiales