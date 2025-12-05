Empleados de supermercados recibirán un bono extraordinario por fin de año de $ 170.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) alcanzó un acuerdo con las principales cadenas de supermercados del país para la entrega de un bono extraordinario de fin de año por un monto de 170.000 pesos para todos los trabajadores del sector. El acuerdo, impulsado por el Secretario General de Faecys, Armando Cavalieri, fue sellado con los representantes de empresas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%, entre otras cadenas minoristas.

Según informó la Federación, la suma extraordinaria busca “acompañar la difícil situación que atravesamos los mercantiles ante las vísperas de Navidad y Año Nuevo”. La Faecys destacó que la consecución de este bono fue producto de “un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes”, en línea con el compromiso de sostener el poder adquisitivo de los empleados de comercio.

Paritarias empleados de comercio con aumento en diciembre 2025

Los trabajadores de comercio agrupados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) percibirán en diciembre un aumento salarial del 1%, al que se suma el pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre. Con esta actualización, el sector cierra 2025 con un ajuste adicional en los ingresos, en un contexto marcado por la elevada nominalidad y la persistente presión inflacionaria.

El incremento se enmarca en la paritaria acordada en junio de 2025 entre el sindicato y las cámaras empresarias, que dispuso una suba total del 6%, distribuida en cuotas mensuales del 1% entre julio y diciembre, sin carácter acumulativo. A este esquema se añade la suma fija mensual de $40.000 —no remunerativa— que se viene abonando desde hace varios meses.

Con la aplicación del último tramo del acuerdo, los básicos del Convenio Colectivo 130/75 para diciembre quedan de la siguiente forma (sin contemplar aguinaldo):

Maestranza: categoría A: $1.095.795; B: $1.098.852; C: $1.109.560.

Administrativos: A: $1.107.268; B: $1.111.860; C: $1.116.448; D: $1.130.218; E: $1.141.690; F: $1.158.519.

Cajeros: A: $1.111.091; B: $1.116.448; C: $1.123.333.

Auxiliares Generales: A: $1.111.091; B: $1.118.740; C: $1.143.985.

Auxiliares Especiales: A: $1.120.274; B: $1.134.041.

Vendedores: A: $1.111.091; B: $1.134.044; C: $1.141.690; D: $1.158.519.

A todos estos montos se les adiciona la suma fija mensual de $40.000, que se liquida por separado y no forma parte del salario básico. Además, más de 1,2 millones de empleados mercantiles cobrarán en diciembre el medio aguinaldo, que este año alcanzará valores históricos debido a las últimas actualizaciones del convenio.

El Sueldo Anual Complementario se calcula como el 50% del mejor salario remunerativo del semestre julio-diciembre. En el caso de comercio, ese mejor sueldo suele ser el de diciembre, ya que incorpora el último aumento paritario.