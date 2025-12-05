El empleo registrado en la construcción cayó 27,6% en septiembre y profundiza la crisis en La Rioja

En el marco de una crisis económica nacional, potenciada por las políticas de desfinanciamiento y recortes a las provincias por parte del presidente Javier Milei, el empleo registrado en la construcción en La Rioja volvió a mostrar, según el informo del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) una fuerte caída en septiembre, con un descenso interanual del 27,6% respecto del mismo mes de 2024.

Según el documento de coyuntura del IERIC, este año se relevaron 751 obreros formales en actividad, lejos de los 1.038 contabilizados doce meses atrás. Con este retroceso, la provincia se posicionó como la tercera del país con mayor caída del empleo formal en la construcción durante septiembre.

El ranking fue encabezado por Formosa, con un desplome del 37,7%, seguida por Santa Cruz, con una disminución del 36,8%. La contracción del empleo formal en el sector se vincula directamente con la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional. En la provincia, esta actividad absorbe casi la totalidad del movimiento de la industria de la construcción, mientras que la incidencia de la obra privada es poco significativa, lo que profundiza el impacto de la inactividad estatal.

Caída del empleo desde diciembre del 2023

La Rioja acumula 25 meses consecutivos de caídas en el empleo registrado en la construcción. La tendencia negativa comenzó en septiembre de 2023 y se extendió sin interrupciones hasta septiembre de 2025, último mes relevado por el organismo.

A contramano de lo que ocurre en la provincia, a nivel nacional el empleo formal en la construcción registró un aumento del 0,9% interanual en septiembre. Esto deja a La Rioja 28,5% por debajo del desempeño promedio del país, lo que evidenció la magnitud de la crisis local en el sector.

La crisis económica en el país que repercute en la provincia

La provincia de La Rioja reportó que un número de fábricas, tanto en la capital como en el interior, se vieron obligadas a solicitar el inicio del procedimiento preventivo de crisis. Esta crítica decisión es una respuesta directa al severo contexto económico actual, caracterizado por una fuerte y "estrepitosa" caída del consumo interno. Además, las autoridades provinciales señalaron que la reciente apertura de importaciones tuvo un "gran impacto" negativo, lo que exacerba la presión sobre la viabilidad y operatividad de las industrias locales.

La secretaria de Trabajo de la provincia, Myriam Espinosa, explicó que el procedimiento preventivo de crisis es un mecanismo legal que habilita a las empresas a implementar medidas drásticas para mitigar su situación financiera. Dichas medidas pueden incluir la aplicación de despidos, el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, o la disposición de vacaciones para el personal.