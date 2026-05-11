Se acabó San Lorenzo: los 5 jugadores que se van en 2026

Los futbolistas que le dirán adiós a San Lorenzo en el próximo mercado de pases.

El sueño de San Lorenzo en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino ya se terminó en los octavos de final, como consecuencia de la derrota por penales frente a River Plate en el estadio Monumental. Si bien el equipo dirigido por Gustavo Álvarez continúa con vida tanto con la Copa Argentina como en la Sudamericana, ya visualiza el próximo mercado de pases y se irán al menos cinco jugadores.

Una cuestión insoslayable en este sentido es que habrá elecciones presidenciales en el club de Boedo el sábado 30 de mayo, por lo que será decisión del nuevo mandamás de la institución aquellos futbolistas que se marcharán y posibles refuerzos también. El recambio en el plantel profesional y la necesidad de recaudar dinero por la crisis económica marcarán a fuego los meses que se avecinan en el "Ciclón".

Los futbolistas que se van de San Lorenzo en 2026

Facundo Altamirano

El arquero suplente de 30 años tuvo un buen momento bajo los tres palos azulgranas, aunque luego las lesiones y los recurrentes problemas físicos lo fueron sacando de eje de a poco. La irrupción positiva del joven paraguayo Orlando Gill desembocó en que el ex Banfield cediera terreno, por lo que todo indica que se alejará de la Ciudad Deportiva una vez que culmine el Mundial 2026.

Jhohan Romaña

El defensor colombiano de 27 años es el mejor jugador del plantel, es el capitán y líder absoluto de la última línea para el conjunto de Álvarez. Fuerte físicamente en el mano a mano, gana casi todos los duelos y también es muy firme en el juego aéreo. Sin embargo, la necesidad de vender para recaudar dinero hace que la dirigencia que gane las elecciones pueda sellar la despedida del ex Olimpia, quien ya estuvo en la carpeta de River y de equipos del exterior en las últimas ventanas.

Matías Reali

Si el volante ofensivo de 28 años ya estaba en el ojo de la tormenta de los hinchas antes del partido ante el "Millonario", ahora quedó directamente como el principal apuntado en las redes sociales. Un planchazo sin sentido a Tomás Galván en la mitad de la cancha dejó al equipo con un hombre menos a los 30 minutos del primer tiempo, por lo que significó una bisagra en su estadía en la institución. Igualmente, antes de ello tampoco había rendido, hizo un solo gol en 58 partidos oficiales y da la sensación de que el ciclo del platense está terminado.

Reali no estuvo a la altura en San Lorenzo.

Alexis Cuello

El caso del delantero de 26 años es similar al de Romaña: juega bien y es de los mejores del equipo, pero la necesidad de ganar dinero por parte de San Lorenzo hace que el ex Racing aparezca en la "vidriera" para el próximo mercado de pases. No obstante, "apenas" tiene el 60% del pase, ya que el 40% restante le pertenece a Almagro.

Boca y equipos de Brasil ofertaron formalmente por Cuello pero no llegaron a acuerdo, ya que desde Boedo pretenden cerca de tres millones de dólares libres por su 60%. Referente absoluto en el ataque azulgrana, puede llegar a aportarle dinero fresco a las debilitadas arcas del "Santo".

Diego Herazo

El delantero de 30 años está relegado con la consideración de Álvarez desde el arribo positivo de Rodrigo Auzmendi. Con Cuello más otras alternativas como Luciano Vietto y los mediapuntas que hay, parece que el "cafetero" no tiene lugar en el equipo y apenas suele aparecer en el banco de los suplentes. Sin la continuidad deseada, "el Romelu Lukaku colombiano" buscaría nuevos horizontes en el próximo mercado de pases.