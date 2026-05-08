Cuándo son las elecciones de San Lorenzo y quiénes son los candidatos a presidente

Se confirmaron los candidatos en San Lorenzo.

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más complejos de toda su historia, por lo que las elecciones presidenciales anticipadas de 2026 serán decisivas para el club que se destaca por su masividad en Argentina y por su historia deportiva, habiendo sido campeón en la mayoría de las décadas y con equipos que quedaron en la consciencia de cualquier futbolero, como los "Carasucias", los "Matadores" o los "Camboyanos". En los últimos días, la comisión transitoria puso fecha a las próximas elecciones, que ya tienen definidos quiénes son los candidatos a conducir por un año y medio; mientras Sergio Constantino ocupa el cargo de presidente transitorio.

En los últimos meses, la institución tuvo que navegar por aguas turbulentas, producto de su delicada situación financiera. Esto hizo que necesitara de la ayuda de AFA para el pago de sueldos, mientras en el medio se dio la salida de Marcelo Moretti de la presidencia, en medio de acusaciones por haber recibido presuntamente coimas y varios movimientos administrativos de jugadores puestos bajo la lupa por la oposición.

Cuándo se realizarán las elecciones en San Lorenzo

Las próximas elecciones de San Lorenzo serán el domingo 30 de mayo de 2026, luego de la crisis que derivó en la acefalía a fines del año pasado y la puesta en marcha de un gobierno transitorio.

Quiénes son los candidatos a presidente en San Lorenzo

Sergio Constantino, presidente interino actual y candidato.

Las elecciones en San Lorenzo de Almagro ya tienen a sus candidatos confirmados y serán cinco las listas que competirán el próximo 30 de mayo para conducir al club hasta diciembre de 2027. Los comicios fueron convocados tras la salida anticipada de Marcelo Moretti y buscarán definir a la nueva Comisión Directiva en un contexto institucional complejo.

Nicolás Papasso, otro candidato.

El Oficialismo estará representado por Sergio Costantino, actual presidente interino, quien encabezará la Lista 2 “San Lorenzo en Marcha” junto a Cipriano Pommies como candidato a vicepresidente. En tanto, se presenta Marcelo Culotta, acompañado por Juan Manuel Campos, al frente de la Lista 1 “Orden y Progreso Sanlorencista”.

César Francis, otro de los candidatos.

Por su parte,Por otro lado, Manuel Agote y Leonardo Della Bitta encabezarán la Lista 3 “Movete Boedo Movete”, mientras que Nicolás Papasso y Ángel Gras competirán con la Lista 4 “Nueva Generación”. Y la Lista 5 será “Volver a San Lorenzo”, con César Francis y Daniel de Florian al frente. Según confirmó la Junta Electoral del club, en esta elección únicamente se renovará la Comisión Directiva, sin modificaciones en la Asamblea ni en la Comisión Fiscalizadora.