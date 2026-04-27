El duro testimonio de un ex jugador de San Lorenzo: "Nos están echando a la calle"

El delantero colombiano de Sportivo Barracas pidió ayuda a través de un video en redes sociales: "Vinieron a amenazarnos".

El delantero colombiano Diego Perea, ex San Lorenzo y Almirante Brown quien actualmente juega en Sportivo Barracas, club de la Primera C (cuarta categoría del fútbol argentino), hizo público un duro momento personal y económico a través de un video difundido en sus redes sociales. Junto a su pareja y su hijo, el nacido en Medellín expuso que atraviesa una situación límite y que necesita ayuda para salir adelante. "Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme así, pero es la única salida que encontramos: estamos pasando un momento económico muy difícil. Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle", expresó.

El futbolista de 23 años explicó que la raíz del problema está en el manejo de su carrera profesional y apuntó directamente contra sus ex representantes, quienes según contó "se aprovecharon de mi carrera, por una comisión me dejaron tirado, no les importó nada”. Este perjuicio económico que sufrió, junto con otros inconvenientes en los últimos meses, impactan directamente en su vida cotidiana. "Uno no se imagina las vueltas de la vida, pero hoy estoy en una situación donde me toca pedir ayuda", expresó angustiado.

El drama de Diego Perea, el ex San Lorenzo que sufrió amenazas por deudas

Perea, que tuvo un breve paso por el 'Ciclón' en 2023 (cuadro en el que disputó seis partidos bajo las órdenes de Rubén Darío Insúa como entrenador), también vistió las camisetas de Deportivo Cúcuta, Almirante Brown y Real Tomayapo de Bolivia. En su testimonio, dejó en claro que el pedido no apunta a recibir dinero, sino a conseguir una oportunidad laboral que le permita sostener a su familia. “No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí. Esto lo hago más que nada por mi bebé, para que tenga un techo y no le falte comida”, señaló en el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión en el ambiente del fútbol.

La situación se vuelve aún más delicada por el contexto de deudas acumuladas y la amenaza concreta de perder su vivienda: el delantero también reveló que, ante la falta de recursos, un acreedor lo amenazó violentamente: "Quieren acabar prácticamente con mi carrera, personas a las que les debemos", relató, evidenciando el nivel de presión que enfrenta. Además, su pareja, presente en el video, contó cómo también fueron estafados en la compra de un auto que ella quería utilizar para trabajar de Uber mientras él estaba en la casa con la bebé.

El caso tomó mayor visibilidad luego de que el propio jugador decidiera exponer públicamente su situación, en un intento por encontrar una salida ante la urgencia económica. En el video, acompañado por su familia, remarcó que la decisión de hacer pública su historia responde a la necesidad de encontrar una solución inmediata frente a un escenario límite. “Es la única salida que encontramos”, sostuvo.

El testimonio de Diego Perea, ex futbolista de San Lorenzo

"Para el que no me conoce, jugué hace algún tiempo en San Lorenzo, Almirante Brown y demás. Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme por aquí de esta manera, pero creo que es la única salida que encontramos. Nos encontramos pasando un momento un poco difícil en lo económico. He tenido últimamente muchos problemas en los clubes en los cuales he estado. Debido a eso estoy con muchas deudas, están que nos echan a la calle prácticamente. Acudimos a ustedes para buscar ayuda, buscar algún laburo. No pedimos obviamente nada regalado, sino una ayuda, una mano para mi señora, para mí. La verdad que venimos de tiempos un poco difíciles, ya que bueno, un momento yo estuve muy bien, jugué en San Lorenzo, jugué Copa Argentina, Sudamericana, la Liga. Y bueno, hubo personas que me hicieron muy mal. Algunos representantes se aprovecharon de mi proceso, de mi carrera, que por una comisión me dejaron tirado, no les importó nada.

Y la verdad que es muy difícil encontrarme en la situación que estoy hoy, porque bueno, también soy muy chico en el mundo del fútbol. Y bueno, tengo una responsabilidad que es mi familia, lo cual en este momento no encuentro una salida. Tenemos algunas deudas, ya nos amenazaron en mi casa, vinieron a amenazarnos. Obviamente, tengo temor por mi nene, por mi familia. Y bueno, la verdad que como no encuentro salida, como no tengo una persona que me respalde y me dé una mano, acudo a ustedes en medio de este video.

Perea jugó seis partidos en San Lorenzo en 2023: ahora, el futbolista de Sportivo Barracas sufre un duro momento económico.

Así que nada, debido a eso, como les decíamos, nos vinieron a amenazar en casa, quieren acabar prácticamente con mi carrera, personas a las que les debemos. Súmale a eso, no pagamos alquiler hace dos meses y medio. La verdad que uno no se imagina las vueltas de la vida, pero hoy estoy en una situación donde me toca pedir ayuda, donde me toca pedir favores a mucha gente, los cuales algunas personas no están, algunas personas no contestan, que es obvio. Pero bueno, ya que la necesidad más que nada por el bebé, no por nosotros, sino para que él esté bien, para que tenga un techo, para que pueda comer todos los días. Y bueno, les queríamos pedir una ayuda, si lo pueden compartir. Igual nosotros vamos a estar muy pendientes. Cualquier ayuda, cualquier persona, un laburo, cualquier cosa es bienvenida".