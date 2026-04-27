El guiño final de Ángel Di María al Boca de Paredes en su mejor momento: "Está hablado"

El nuevo guiño de Di María al Boca de Paredes.

Ángel Di María le hizo un guiño definitivo a Boca Juniors en el mejor momento del equipo dirigido por Claudio Úbeda, como consecuencia de su amistad con Leandro Paredes. El extremo de 38 años, que brilla en Rosario Central, pronunció unas palabras que cayeron muy bien en el club de La Ribera.

El testimonio tuvo que ver con la posible dupla técnica de "Fideo" con "Lea", quienes ya aseguraron en varias ocasiones que trabajarán juntos. Incluso, el ex Real Madrid y Benfica reiteró que "ya está hablado desde hace un tiempo" e insinuó que estarán en el "Xeneize" como cuerpo técnico en algún momento.

“Sí, ya está todo hablado desde hace tiempo, desde que estábamos en París”, aseveró Di María acerca de la dupla técnica con Paredes. “Estábamos mirando un partido, arrancó ahí y la charla y las mujeres se ilusionaron también porque las familias se llevan muy bien", se explayó el ídolo del "Canalla".

Al mismo tiempo, enfatizó en que "la idea es seguir juntos, ahora estamos un poco separados" y añadió: "Pero lo importante es seguir con esa conexión y ojalá que Dios quiera y que nos sigamos encontrando más adelante”. Por último, remarcó: “Sí, obvio porque es importante para él, me puso muy contento que haya podido marcar, es lindo marcar en un clásico. Lo felicité por eso, él tenía muchas ganas de volver, yo ya lo sabía desde hace tiempo y ahora se dio y lo está disfrutando”.

¿Qué había dicho Paredes antes sobre la dupla con Di María?

Acerca de la conformación de ese cuerpo técnico a futuro con otro campeón del mundo como el rosarino, el ex PSG y Roma contó: “Mi formación sería ofensiva, un 4-3-3 o 4-2-3-1". Entre risas, sentenció al respecto: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado, y después nos vamos a Boca...“.

Di María y Paredes, buenos amigos desde la Selección Argentina.

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