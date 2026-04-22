Paredes contó quién fue clave en su regreso a Boca: “Ayudó mucho para que tome la decisión”

El volante contó que Riquelme no fue el único que ayudó en su regreso al Xeneize.

Uno de los regresos más importantes en el fútbol argentino fue el de Leandro Paredes, que podía haber optado por seguir un tiempo más en Europa, pero cumplió la promesa de volver a ponerse la camiseta de Boca. Una que recibió bastante ayuda de una figura que ya no se encuentra más en la institución y que lo esperaba al volante con los brazos abiertos con el fin de celebrar un importante reencuentro.

"Soñé con volver desde el día que me tocó irme. Las sensaciones son increíbles. Mi sueño era volver a estar bien físicamente y conseguir cosas importantes", expresó el volante a mediados del 2025. Una operación que demandó paciencia y la entrega de una cifra en euros para que la Roma aceptara desprenderse de uno de los jugadores más trascendentes de su plantel. Se estima que el Xeneize abonó 3.5 millones de la divisa por la totalidad de la ficha.

No obstante, hay un detalle que se mantuvo oculto todo este tiempo y fue que una figura del mundo Boca fue clave para que se dé la vuelta de Leandro Paredes. "Mi idea era volver después del Mundial 2026, pero Gago fue uno de los que ayudó mucho para que yo tome esta decisión más temprana. Me explotó el teléfono. Todos los días me llamaba, su mujer llamaba a mi mujer”, señaló en charla con Davoo Xeneize.

“Fue un proceso largo. Conversaciones con mi mujer y mis hijos, que están más grandes y entienden. No era fácil para ellos. No fue fácil la adaptación al país. Hoy en día están mucho mejor, pero la verdad es que no la pasaron bien. La gente ve lo que uno muestra de afuera, pero puertas adentro pasan cosas que a uno no lo tienen al 100% enfocado en lo que tiene que estar”, profundizó.

No es fácil para los jugadores que llevan un largo tiempo viviendo en Europa regresar a la Argentina. El principal motivo que exponen es el cambio del estilo de vida que experimentan, además de que las presiones deportivas no son las mismas. Es por ello que una vida llena de “tranquilidades” es bastante atractiva y esto puede provocar que rechacen sus sueños y anulen cualquier tipo de promesa.

Un regreso que se dio de manera incompleta, debido a que el técnico no llegó a disfrutar del fruto de su trabajo en la previa. Al entrenador lo despidieron de Boca el 29 de abril del 2025 después de que perdiera ante River por 2-1 en un Superclásico que se disputó en el Estadio Monumental. “Hemos tomado la decisión de que Fernando Gago y su cuerpo técnico han llegado hasta acá con la institución”, expresó el “Chicho” Serna cuando formaba parte del Consejo del Fútbol.

¿Y la llegada de Paulo Dybala?

Lo primero a mencionar es que Paulo Dybala tiene contrato con la Roma de Italia hasta el próximo 30 de junio. De momento, no hay negociaciones para que pueda extenderse. Una medida que es producto de que el club duda de ofrecerle la continuidad con el actual salario que percibe y también porque el jugador no se encuentra convencido del todo de permanecer en el mismo club.

“Ojalá, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir”, expresó Leandro Paredes en charla con Davoo Xeneize. La amistad que posee es un factor más que clave para que la “Joya” tome la decisión de pegar la vuelta al fútbol argentino y jugar en el club del cual es hincha. Mientras que en Boca ya contarían con la ingeniería necesaria para captar su atención.