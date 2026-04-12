El salario de Leandro Paredes en Boca: cuánto cobra el futbolista y hasta cuándo tiene contrato

Leandro Paredes en su vuelta a la Libertadores.

El regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors fue uno de los últimos grandes golpes en los mercados de pases del fútbol doméstico, al tratarse de un jugador que experimentó lo que es ser campeón del mundo con la Selección Argentina. Un regreso que se dio en 2025 acompañado por el otro héroe de la Scaloneta como lo es Ángel Di María, que quiso volver al club de sus amores, Rosario Central.

La vuelta del mediocampista desde Europa implicó un esfuerzo económico importante para el club de la Ribera, que apostó por jerarquía y experiencia para reposicionar al equipo.Tras resolver su salida de AS Roma a mediados de 2025, el futbolista selló su retorno para ponerse el equipo al hombro en un contexto difícil, donde Boca atravesó al poco tiempo la muerte de su entrenador Miguel Ángel Russo. Y hoy es una pieza clave dentro del equipo por liderazgo y calidad en el campo de juego.

Cuánto cobra Leandro Paredes en Boca

Leandro Paredes es el jugador mejor pago del fútbol argentino al regresar a Boca Juniors en 2025, con un salario anual aproximado de 3.7 millones de dólares, en un gran esfuerzo realizado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme para poder traer el año pasado al jugador. Un número muy importante de acuerdo a lo que son las cifras que se perciben en el fútbol doméstico.

Su salario desmenuzado por día y mes:

Por año: $3.7 millones de dólares.

Por mes: 308.000 dólares.

Por día: 10.137 dólares.

Hasta cuándo tiene contrato Leandro Paredes

En cuanto a la duración del vínculo, Paredes firmó contrato con Boca hasta diciembre de 2028, en lo que representa un acuerdo a mediano plazo para un futbolista de 31 años. El convenio abarca aproximadamente tres temporadas y media desde su llegada en julio de 2025, lo que garantiza su presencia en el club durante buena parte de la actual etapa dirigencial.

Leandro Paredes sigue siendo jugador de la Selección.

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