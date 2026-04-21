Úbeda rota en Boca vs. Defensa y Justicia: sin Paredes, descansan varios titulares

Úbeda ya dejó atrás el Superclásico y rota de nuevo en Boca.

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, tiene planeado rotar el equipo para visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Después de la victoria por 1-0 ante River Plate en el Superclásico en el estadio Monumental, el director técnico hará descansar a varios jugadores que son titulares habitualmente.

Con el pase a los playoffs prácticamente asegurado en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, ahora el foco del "Xeneize" está puesto en la Copa Libertadores. Es que el choque con Cruzeiro en Brasil será fundamental para encaminar la clasificación en el máximo torneo continental, compromiso que se llevará a cabo el martes 28 de abril a las 21.30 en Belo Horizonte.

El capitán, Leandro Paredes, salió con una leve molestia muscular frente a River y está en duda su participación ante el "Halcón". Por lo tanto, lo más probable es que salga del equipo para llegar en plenitud al duelo con el "Azulao". En su lugar podría ingresar Ander Herrera. Además, Milton Delgado viene acumulando demasiados minutos, por lo que Tomás Belmonte podría hacerse dueño de ese puesto.

Úbeda ya dejó atrás el Superclásico y rota de nuevo.

En la defensa de Boca, no se descarta que Úbeda también realice modificaciones: tal vez Juan Barinaga sustituya a Marcelo Weigandt en el lateral derecho y Malcom Braida a Lautaro Blanco sobre la izquierda. En la zaga, Jorge Figal y Marco Pellegrino pueden llegar a retornar al once por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa.

Por último, en la ofensiva también están desgastados físicamente Miguel Merentiel y Adam Bareiro, por lo que Exequiel "Chango" Zeballos y Milton Giménez se perfilan para estar desde el arranque. En tanto, Alan Velasco y Ángel Romero también lucharían por un sitio en la próxima alineación del elenco de La Ribera.

La posible formación de Boca vs. Defensa y Justicia

Leandro Brey; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Ander Herrera, Tomás Aranda o Alan Velasco; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Defensa y Justicia vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El "Xeneize" visitará al "Halcón" el jueves 23 de abril del 2026 a las 20 horas, con el arbitraje a designar aún. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El calendario de Boca: los próximos partidos