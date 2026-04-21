Quién es Leonardo Balerdi: los inicios en Boca, historia y equipos de su carrera

Leonardo Balerdi con la camiseta de la Selección.

Los caminos del fútbol argentino suelen repetirse: talento precoz, formación en clubes grandes y un salto rápido a Europa. En ese recorrido encaja la historia de Leonardo Balerdi, un defensor que pasó en pocos años de las inferiores a consolidarse en Francia y a meterse en la órbita de la Selección. Con un corto recorrido en el ámbito local, pero quien supo consolidarse en el viejo continente.

Con presente firme en el Olympique de Marsella y protagonismo creciente en Europa, el zaguero surgido de Boca Juniors es hoy una de las alternativas del recambio defensivo argentino. A los 27 años, combina experiencia internacional con un recorrido que todavía parece en expansión. Y para Lionel Scaloni se transformó en una importante alternativa, siendo titular en varios partidos importantes para el combinado albiceleste.

Cómo fueron los inicios de Leonardo Balerdi en el fútbol

Nacido el 26 de enero de 1999 en Villa Mercedes, San Luis, Balerdi comenzó su formación en el club Sportivo Pueyrredón antes de dar el salto a Boca en 2013, cuando apenas tenía 14 años. En sus primeros años se desempeñaba como mediocampista central, pero su físico y su lectura de juego llevaron a que fuera reconvertido en defensor central, posición en la que terminaría desarrollándose profesionalmente.

Su crecimiento en las inferiores del “Xeneize” fue sostenido hasta llegar a la Reserva y, poco después, al plantel profesional. Debutó en 2018 y disputó apenas un puñado de partidos en Primera, pero eso alcanzó para despertar el interés del fútbol europeo, que rápidamente puso los ojos en él. En enero de 2019 fue transferido a Borussia Dortmund de Alemania, en una operación millonaria que marcó su salto al exterior.

Balerdi y sus inicios en Boca.

Su crecimiento en Europa y presente en Marsella

Su etapa en Alemania tuvo poca continuidad en el primer equipo, lo que lo llevó a buscar nuevos horizontes para sumar minutos. Ese nuevo capítulo comenzó en 2020, cuando llegó a préstamo al Olympique de Marsella. Allí encontró el contexto ideal para consolidarse: primero como una opción en la rotación y luego como titular. Su rendimiento convenció al club francés, que compró su pase de manera definitiva en 2021.

Balerdi en Marsella.

Con el paso de las temporadas, Balerdi se transformó en una pieza clave del equipo. Superó los 190 partidos con la camiseta del Marsella, renovó su contrato hasta 2028 y llegó a portar la cinta de capitán, reflejo de su crecimiento dentro del plantel. En paralelo, su nivel lo mantiene dentro del radar de la Selección Argentina, donde forma parte del recambio en defensa y suma convocatorias desde 2019. Un jugador con un gran presente futbolístico y con posibilidades de dar un nuevo salto en su carrera tras el torneo.

Trayectoria de Balerdi