Preocupación en Boca por la fecha de regreso de Cavani: “No están convencidos”

El delantero uruguayo tiene contrato con el Xeneize hasta el próximo 31 de diciembre.

La temporada 2026 para Edinson Cavani no es la mejor y esto queda expresado en las intervenciones que debe realizarse para disminuir los dolores lumbares. Al punto de que en Boca se encendieron varias alarmas sobre su fecha de regreso a los campos de juego. Algo que es producto de que el cuerpo médico tomó una importante decisión que obliga a pensar en el uruguayo no como un integrante del plantel del cual se puedan confiar sus servicios.

Hay que recordar que el atacante se sometió a un segundo bloqueo anestésico con el fin de recuperarse de manera definitiva. Este tratamiento implicaba que Boca tenga que hacerle un pedido especial a la AFA para que el jugador quede afuera de los exámenes de dopaje, debido a la utilización de ciertas sustancias que son necesarias con el fin de reducir los dolores y cumplir con el tratamiento.

Sin embargo, el pedido nunca se materializó y esto es producto de una observación que hicieron en el club. “No están convencidos en Boca de que Edinson Cavani vuelva a jugar próximamente”, expresó el periodista Federico Cristofanelli en AZZ Stream. Hay que recordar que la primera parte de la temporada está llegando a su fin y que luego habrá un interesante parate por el Mundial.

De hecho, si se repasan las estadísticas del delantero uruguayo, es posible apreciar que tan solo sumó dos presentaciones de manera oficial. Una fue ante Platense el pasado 15 de febrero y cinco días después sumó minutos ante Racing, en donde casi completó la jornada, pero fue reemplazado a los 78 minutos. El panorama es bastante desalentador en lo que respecta a los números.

Mientras que en lo contractual hay un detalle más que considerable. “Edinson Cavani está donando la mitad de su sueldo a las inferiores de Boca. Hace un tiempo que dona lo que cobra mientras se recupera de la lesión que le permite jugar hace dos meses”, expresó el periodista Marcelo Lerner. Por otro lado, se desprende que dispone de contrato hasta el próximo 31 de diciembre.

Hasta el momento, se desconoce si Edinson Cavani seguirá formando parte del plantel de Boca en la temporada 2027. Incluso algunos comentarios señalan que, si el jugador no logra dejar atrás los problemas físicos para la segunda parte del año, la decisión de colgar los botines es una que estaría comenzando a crecer con cierta fuerza en su cabeza. Esto es producto de que los dolores lumbares podrían llegar a generarle complicaciones en su vida privada.

“Esperemos que se recupere, que nos pueda ayudar porque es muy importante para el equipo“, señaló hace un tiempo Juan Román Riquelme cuando le preguntaron por la situación del uruguayo. La intención es dejar que el jugador decida hasta qué punto el tratamiento del bloqueo iniciado hace unos días le va a dar beneficios y en qué punto debe pensar en el final de su carrera. Mientras tanto, se lo considerará jugador del plantel.