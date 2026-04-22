El palazo de Claudio Úbeda desde Boca tras ganar el Superclásico

Claudio Úbeda habló nuevamente horas después de la victoria de Boca Juniors en el Superclásico ante River Plate en el Estadio Monumental, con un palazo para el "Millonario". El DT que ocupó el lugar de Miguel Ángel Russo y que atraviesa un gran momento en pleno 2026 habló sobre la polémica del encuentro, como también del presente de su equipo. A su vez, el entrenador se refirió a su continuidad en el club de la mano de Juan Román Riquelme.

Por otro lado, el "Sifón" recordó nuevamente a "Miguelo", quien falleció el pasado 8 de octubre del 2025 y con quien trabajaba como ayudante de campo. Desde ese instante, Úbeda se hizo cargo oficialmente del plantel y si bien los resultados no lo acompañaron del todo, se mantuvo en el cargo y hoy la realidad es otra. Sobre eso también opinó en una entrevista con Radio Continental (AM 590) en la que no se guardó nada.

El palazo de Úbeda a River tras la polémica del Superclásico

"Cuando uno pierde trata de agarrarse de lo poco que tiene para buscar una excusa, nosotros también lo hacemos. ¿Cuántas veces las tuvo River a favor y Boca en contra? Muchas veces pasó. En Huracán vs. River pasó algo muy similar, a veces te juega a favor y otras en contra", aseguró Úbeda en la charla dando su opinión acerca de esta cuestión que sin dudas sembró la polémica. A su vez, puntualizó sobre la acción que pudo haber terminado con un penal a favor del elenco local.

"Hay un hilo fino de interpretación entre apoyar la mano en la espalda y que el rival se deje caer cuando siente la mano. Eso lo determina el VAR y el árbitro, pero para mí no fue penal porque entiendo que puede haber apoyado la mano con mayor firmeza pero hubo mucho de dejarse caer", añadió el "Sifón" con respecto a lo hecho por Lucas Martínez Quarta tras la jugada con Lautaro Blanco.

La relación de Úbeda con Riquelme y el recuerdo de Russo

Por otro lado, con respecto a su relación con Román y la dirigencia, además de su continuidad, el DT aseguró que tiene una comunicación fluida tanto con el presidente del club como con el "Chelo" Marcelo Delgado y que "eso los ayuda a mejorar día a día". "Mi renovación no es uno de los temas importantes a tratar. Tenemos muchos partidos por delante y es algo adicional. Hay obligaciones que están por delante", aseveró Úbeda.

Otra de las declaraciones que hizo el técnico de Boca que no tardó en trascender fue sobre "Miguelo". "Siempre nos acordamos de él, aprendimos mucho en estos años que estuvimos juntos. Siempre está presente, hablamos mucho con la familia y es una manera de no despegarnos de él".

Los números de Úbeda como DT de Boca

Partidos dirigidos : 25.

: 25. Triunfos : 15.

: 15. Empates : 6.

: 6. Derrotas : 4.

: 4. Títulos: no ganó.

Claudio Úbeda habló del Superclásico

El fixture de Boca en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores