Sufrío un ACV: murió una leyenda de la música que tuvo éxitos para Disney

Murió Peabo Bryson, leyenda de la balada.

El mundo de la música despide a Peabo Bryson, el cantante estadounidense que conquistó al público con su inconfundible voz en algunas de las baladas más recordadas de las últimas décadas. El artista murió el 2 de junio de 2026 a los 75 años, según confirmó su familia a través de un comunicado. Diversos medios internacionales señalaron que su muerte se produjo pocos días después de haber sufrido un accidente cerebrovascular.

Nacido como Robert Peapo Bryson en Greenville, Carolina del Sur, el cantante desarrolló una carrera de más de cinco décadas en la música soul y R&B. Aunque construyó una sólida trayectoria como intérprete de baladas románticas, alcanzó una enorme proyección internacional gracias a sus colaboraciones en bandas sonoras de Disney durante la década de 1990.

Su nombre quedó para siempre asociado a dos canciones emblemáticas. La primera fue Beauty and the Beast, interpretada junto a Celine Dion para la película homónima de Disney. La segunda fue A Whole New World, el exitoso dueto con Regina Belle para la película Aladdin. Ambas canciones se transformaron en fenómenos globales y consolidaron a Bryson como una de las voces más reconocibles de la música romántica contemporánea.

Sin embargo, su legado va mucho más allá de Disney. Durante los años 70, 80 y 90 cosechó numerosos éxitos en el circuito del R&B, entre ellos Feel the Fire, I’m So Into You, Can You Stop the Rain e If Ever You're in My Arms Again. Además, fue uno de los duetistas más solicitados de la industria, colaborando con artistas como Roberta Flack, Natalie Cole y Kenny G.

Los premios y el legado de Peabo Bryson

A lo largo de su carrera recibió dos premios Grammy y acumuló múltiples nominaciones. Su capacidad para combinar potencia vocal, sensibilidad interpretativa y una marcada elegancia artística le permitió mantenerse vigente durante décadas, incluso cuando las tendencias musicales cambiaban. En 2018 publicó Stand for Love, el que terminaría siendo uno de los últimos capítulos discográficos de una extensa carrera.

La familia del cantante destacó en su despedida el impacto que tuvo su música en millones de personas alrededor del mundo. Mientras los homenajes comienzan a multiplicarse en redes sociales y medios especializados, el legado de Peabo Bryson permanece intacto: una voz que acompañó historias de amor, películas inolvidables y momentos que quedaron grabados en la memoria de varias generaciones.