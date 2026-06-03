El recuerdo del Chaqueño con La Sole que emocionó al folklore: "Se me llena el pecho"

El Chaqueño Palavecino recordó un momento vivido junto a La Sole.

El Chaqueño Palavecino conmovió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un emotivo recuerdo de uno de los momentos vividos ante su público. El referente del folklore subió un fragmento de su presentación junto a Soledad Pastorutti en el Movistar Arena, donde unieron sus voces para interpretar el clásico Traición por traición en el marco de los festejos por sus 40 años de trayectoria.

El posteo sirvió para que el cantor salteño volcara toda su gratitud y respeto hacia la de Arequito y destacara la profunda complicidad que los une tras décadas de compartir escenarios y festivales a lo largo y ancho del país. Su mensaje reflejó el valor del encuentro y el orgullo de defender la música nativa junto a colegas de su misma generación.

"¡Qué momento, qué momento, mi gente! Se me llena el pecho de orgullo y alegría al recordar este cruce con Soledad Pastorutti, una gran artista, una compañera de caminos con la que compartimos el mismo sentir por nuestra música", expresó Palavecino al pie de la publicación y dejó en claro el fuerte vínculo que mantiene con su colega santafesina.

Para cerrar su dedicatoria, el Chaqueño remarcó la importancia de la admiración mutua en este tipo de colaboraciones que marcan la historia del género. "¡Qué lindo es juntarse a cantar con quien uno respeta y admira tanto!", concluyó, coronando el recuerdo de una noche histórica en la que el público del Movistar Arena ovacionó de pie a dos de las máximas figuras del folklore argentino.

Chaqueño Palavecino.

Las palabras del Chaqueño Palavecino sobre Horacio Guarany

El cantor salteño El Chaqueño Palavecino recordó a Horacio Guarany a través de una publicación en sus redes sociales con motivo del aniversario de su nacimiento. El reconocimiento estuvo enfocado en destacar la trascendencia de la obra y el legado del icónico referente de la música popular autóctona, cuya trayectoria transformó la historia del folklore argentino.

En su mensaje de homenaje, Palavecino enfatizó la importancia de mantener vigente la memoria del compositor mediante una perspectiva de celebración, señalando que la mejor manera de evocar su figura es a través del canto y la alegría.