A pocos días del comienzo del Mundial 2026 y en el marco del Día del Folklorista, el Chaqueño Palavecino llenó de euforia a los hinchas del fútbol y amantes de la música nacional: estrenó en todas las plataformas musicales la canción dedicada al astro Lionel Messi. Se trata de una creación artística junto al cantante Efraín Colombo, quien celebró el lanzamiento e hizo un pedido más que especial.

Mediante una publicación en redes sociales, Oscar Esperanza difundió el tan esperado lanzamiento de la pieza musical en colaboración que es en homenaje a “La Pulga”, quien disputará el sexto mundial para conseguir la cuarta estrella de Argentina. En la previa de la publicación del tema, el cantor salteño y el compositor santafesino mostraron el detrás de escena de la grabación.

El pasado 29 de mayo, ambos artistas compartieron el siguiente mensaje: “Hoy, en el Día del folklorista, lo celebramos con una canción especial. 'Pa la Pulga Messi’, así se grabó con el Chaqueño Palavecino y ya está disponible”. “Ojalá llegue a Leo, ¡porque late en cada argentino!”, completó el posteo difundido en redes sociales oficiales.

“Todos a etiquetar a Leo Messi así le llega…”, comentó Efraín y agregó: “Y si lo compartis, más fuerza hacemos. Nos ayudan !!!??? Gracias por cada comentario !!!”. Sin dudas, con este lanzamiento el folklore vuelve a demostrar su capacidad para retratar los hitos y personajes que marcan el pulso del país. La primera parte de la canción dice:

Es Rosario su cuna

como nuestra bandera,

hoy el pueblo le canta

hoy el pueblo lo sueña,

dicen que en su gambeta

hay milagro en la tierra

Santa Fe su provincia

hoy el mundo lo premia...

El Chaqueño Palavecino con Efraín Colombo.

Expectativa de los artistas

Como se informó, en la previa, ambos artistas se mostraron entusiasmados y destacaron la alegría que les genera poder brindarle un tributo desde el folklore al capitán de la Selección Argentina. Colombo, quien ha ganado terreno en la escena actual, se suma a la experiencia del Chaqueño para darle forma a esta composición que ya genera grandes expectativas en el ambiente.

"Vamos a hacer una canción con mucho amor para que llegue a él y al pecho de la gente", soltó El Chaqueño en su descargo. La reacción del público no se hizo esperar y la sección de comentarios del video se llenó rápidamente de mensajes de aliento y ansiedad. Cientos de usuarios expresaron sus ganas de escuchar el tema lo antes posible.