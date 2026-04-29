Pasión, folklore y fútbol: el Chaqueño Palavecino contó todo sobre un inminente homenaje a Messi junto a otro artista

El Chaqueño Palavecino le hará una canción a Messi.

El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical junto a su colega Efraín Colombo. A través de un video compartido en sus redes sociales, el referente del folklore nacional reveló que esta colaboración será un homenaje dedicado a Lionel Messi.

La noticia generó una repercusión inmediata en las redes sociales, uniendo una vez más la música popular con la pasión futbolera. La canción, que llevará por título Pa' La Pulga Messi, promete ser una pieza cargada de ritmo y sentimiento criollo.

Ambos artistas se mostraron entusiasmados durante el anuncio, destacando la alegría que les genera poder brindarle un tributo desde el folklore al capitán de la selección. Colombo, quien ha ganado terreno en la escena actual, se suma a la experiencia del Chaqueño para darle forma a esta composición que ya genera grandes expectativas en el ambiente.

"Vamos a hacer una canción con mucho amor para que llegue a él y al pecho de la gente", soltó El Chaqueño en su descargo. La reacción del público no se hizo esperar y la sección de comentarios del video se llenó rápidamente de mensajes de aliento y ansiedad. Cientos de usuarios expresaron sus ganas de escuchar el tema lo antes posible.

Con este lanzamiento en el horizonte, el folklore vuelve a demostrar su capacidad para retratar los hitos y personajes que marcan el pulso del país. Pa' La Pulga Messi se perfila para ser un nuevo himno de cancha con ADN tradicional, celebrando la trayectoria de Messi a través de las voces de dos artistas que llevan la bandera de la música popular a cada escenario que pisan.

El Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino homenajeó a un prócer el folklore

El músico lideró la cartelera de la tercera edición del Festival Chango Nieto, un encuentro que reunió a una multitud en el Parque del Bicentenario. La jornada se consolidó como un homenaje a la trayectoria de Nieto, figura fundamental del folklore argentino, en una atmósfera definida por el reconocimiento a su legado y la identidad salteña.

Con una propuesta de acceso libre y gratuito, el evento facilitó la participación de miles de personas en una programación que agrupó a referentes destacados del género. Junto al Chaqueño Palavecino, el escenario contó con las actuaciones de Facundo Toro, Canto 4 y Paola Arias, quienes reforzaron el carácter tradicional de este espacio cultural.