Sorpresa en el folklore y la cumbia por la presentación de Chaqueño Palavecino en Un Poco de Ruido

El Chaqueño Palavecino visitará uno de los programas de streaming más populares del momento.

El streaming musical Un Poco de Ruido se prepara para una temporada 3 que promete romper esquemas con la llegada del emblemático artista folklorista salteño Oscar Esperanza, más conocido como "El Chaqueño Palavecino". Su participación marcará un antes y un después en un ciclo que tradicionalmente está ligado a la cumbia.

Hasta ahora, el programa se destacó por sus zapadas enfocadas en la cumbia, pero la incorporación del Chaqueño Palavecino representa la irrupción del folklore dentro de un formato moderno y fresco, donde la improvisación y el directo son protagonistas esenciales.

La presentación está prevista para el miércoles 15 de abril, fecha que también dará inicio a la nueva temporada del ciclo conducido por Damo, Pipo y Pinky, quienes lograron consolidar este espacio como uno de los más convocantes del streaming musical argentino.

Aunque aún no se realizó un anuncio oficial en las redes sociales del programa, la noticia ya despertó gran expectativa tanto entre los amantes del folklore como en los seguidores habituales del ciclo, ansiosos por ver cómo se fusionarán estos dos géneros tan populares.

Esta combinación inédita abre la puerta a una zapada diferente, cargada de la identidad salteña y con una proyección que podría trascender las fronteras regionales para llegar a todo el país. La participación de Oscar Esperanza no solo suma prestigio al programa, sino que también tiene el potencial de convertirse en uno de los momentos más virales de la temporada, atrayendo a nuevas audiencias y renovando el interés en el folklore.

El Chaqueño Palavecino se mantiene como una de las figuras indiscutidas del folklore.

Durante una entrevista brindada al medio Salta Soy durante el Festival del Gaucho en Las Lajitas, el cantor confirmó la noticia. Además, detalló que este domingo dirá presente en el inicio de una nueva temporada de La Peña de Morfi, desde las 13 por Telefe, antes de su esperado paso por el streaming que reúne a miles de fanáticos en toda Latinoamérica.

Impacto en el folklore por el encuentro de Luciano Pereyra con un referente de la cumbia

El idilio de Luciano Pereyra con su público de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de gloria. En su sexta noche en el Movistar Arena, el artista volvió a demostrar por qué es uno de los máximos referentes de la música popular argentina. Entre los momentos más destacados de la velada, la presencia de Uriel Lozano se llevó todas las miradas y los aplausos, transformando el estadio de Villa Crespo en una verdadera fiesta tropical.

La invitación se gestó con la calidez que caracteriza a Luciano Pereyra, quien días atrás había lanzado el desafío en Instagram: "¿Te venís este viernes y la cantamos juntos?". La respuesta del "Rey del mambo" no se hizo esperar, y juntos protagonizaron una versión arrolladora de "Tu Dolor" y "Cupido" en formato cumbia.