La icónica Soledad Pastorutti y el dúo de cumbia La T y la M unieron sus voces en "¿Cómo Que No?".

Soledad Pastorutti no para de reinventarse. La referente indiscutida de la música popular argentina y el folklore volvió a sacudir el verano con un lanzamiento inesperado que cruza generaciones y géneros. En el marco de su nuevo proyecto conceptual, la cantante de Arequito se unió a La T y La M, la banda de cumbia que lidera los rankings actuales, para reversionar un clásico de "El P^ríncipe" Gustavo Pena: "¿Cómo que no?".

El anuncio llegó a través de las redes sociales de la cantante, donde compartió la emoción de este encuentro y un video. “Una canción que viajó por el tiempo, cruzó el Río de la Plata y hoy suena en CASA SOLE, junto a La T y La M. ¿CÓMO QUE NO? Ya está disponible en todas las plataformas”, escribió Soledad Pastorutti, desatando la reacción inmediata de sus seguidores al escuchar unos segundos de anticipo.

Este lanzamiento es el segundo capítulo de "Casa Sole", una serie de sesiones en vivo que propone una estética diferente. Lejos de los grandes estadios, Soledad busca aquí reimaginar clásicos latinoamericanos en un entorno despojado. Según detallaron desde la producción, que cuenta con el talentoso Colo Vasconcellos en la dirección musical: "Cada sesión se desarrolla dentro de una casa real, un espacio íntimo que funciona como escenario, refugio y metáfora".

El objetivo es que las canciones suenen "tal como nacen: cercanas, orgánicas y atravesadas por la energía del momento". Tras el éxito de la primera entrega, donde interpretó "Piel Canela" junto al puertorriqueño Pedro Capó, Soledad reafirma con este nuevo feat su capacidad para dialogar con distintas escenas sonoras sin perder su raíz folklórica.

El videoclip de Soledad Pastorutti junto a La T y la M es furor en las plataformas.

La elección de los colaboradores no es casual. La T y La M atraviesan un presente inmejorable. Vienen de agotar un Movistar Arena en diciembre y mantienen varios hits en el Top 50 de Spotify Argentina, con el tema "Soy Favela" instalado firmemente en el Top 10. Con este cruce, Soledad consolida una etapa artística marcada por la vigencia y la cercanía, demostrando que puede fusionar su trayectoria con los referentes de la cumbia actual que conquistan a las nuevas audiencias.

Soledad Pastorutti brilló en el Festival del Chamamé

Mientras tanto, La Sole brilló una vez más en la Fiesta Nacional del Chamamé, en el marco de la quinta jornada de la 35° edición, donde ratificó ese cariño que siente por la música del litoral y por Corrientes. Los acordes del inmortal "Bañado Norte" desprendieron la primera ovación de la noche.

"Buenas noches, Corrientes", disparó tras su primera canción y añadió: "Una santafesina que los lleva siempre en el corazón les dice, una vez más, bienvenidos a este encuentro tan especial con el chamamé". Allí, como bien detallaron medios locales, la artista compartió el tema "Coplas de la orilla", para reivindicar esa hermandad entre santafesinos y correntinos, que comparten los mismos sentimientos por esta cultura.

"Cómo están, qué gusto tan grande volver a este festival. Hace muchos años vine por primera vez, muerta de miedo por subirme a este escenario, con mucho respeto siempre, y me sigue pasando lo mismo", señaló La Sole e interpretó el primer chamamé que se aprendió de chica, "Apurate, José". En ese momento, con el recitado en off en la voz de su compositora Teresa Parodi, "La Gringa" comenzó a hojear su repertorio chamamecero con una preciosa versión de ese tema.