El Chaqueño Palavecino le abrió su corazón a Carmelo y sorprendió al folklore: "En el alma"

Retrato del Chaqueño Palavecino, famoso cantor de folklore argentino.

El Chaqueño Palavecino es uno de los folkloristas más destacados de Argentina y también un heavy user de redes sociales, donde comparte videos y postales de sus presentaciones a lo largo del país y en el exterior. Y en las últimas horas, el cantor también se animó a abrir su corazón y compartir una reflexión íntima tras uno de sus recientes shows.

A través de su cuenta de Instagram oficial, el Chaqueño agradeció a las personas de Carmelo y Colonia, ciudades de Uruguay, por haberlo acogido con calidez y fervor pese a que las instancias meteorológicas no acompañaron. "Carmelo, Colonia… gracias de corazón. Ni la lluvia pudo apagar lo que se vivió esa noche. Ahí estuvieron, firmes, acompañando, cantando cada canción conmigo. Eso no se olvida… eso se lleva en el alma", escribió.

Junto a su epígrafe, el Chaqueño Palavecino compartió un video con algunos fragmentos de los shows y la presencia de la gente vitoreando sus clásicos. "Gracias por tanto cariño, Uruguay querido. Nos vamos con el corazón lleno", cerró.

"Es historia": El Chaqueño Palavecino y una declaración sorpresiva

El mismo día de la publicación (el pasado 7 de abril) el Chaqueño Palavecino también recordó el Día Nacional de la Zamba, una fecha muy importante para los artistas que se dedican al folklore. "Y qué mejor manera de celebrarla que cantando una de esas que salen del alma… de esas que se bailan con el corazón y un pañuelo al viento", sostuvo el cantor, de larga tradición en el género.

Luego, Palavecino explicó qué significa la zamba para él y compartió un alegre mensaje para recordar la efeméride patria, siempre reivindicada entre quienes alimentan la cultura y los géneros de música populares: "La zamba es encuentro, es mirada, es historia… es parte de lo que somos. Feliz día a todos los que la sienten, la bailan y la llevan en el alma".