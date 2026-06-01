La durísima pelea que conmocionó a todo Telefe

Gran Hermano Generación Dorada atravesó un "reinicio" hace poco más de una semana, luego del ingreso de numerosos participantes nuevos y el regreso de algunos otros que habían sido eliminados con anterioridad. Sin tener en cuenta que este lunes 1° de junio uno de ellos se marchará, quedan 23 personas dentro de la casa más famosa del país.

El encierro, la incertidumbre respecto a quién se irá, la escasez de comida y la competencia hacen que los roces típicos de la convivencia escalen a niveles inusitados, dando lugar a fricciones que llegan a la violencia verbal y amenazas (nada en el ámbito de lo físico, ya que es penado con la expulsión inmediata), tal y como pasó en la jornada de hoy con dos grandes figuras del reality: Brian Sarmiento y Franco Zunino.

La contundente discusión entre Zunino y Brian.

La fuerte discusión de Brian Sarmiento y Franco Zunino

En determinado momento, frente a las cámaras, Brian Sarmiento vio llegar a la zona del comedor a Franco Zunino y lo apuró sin tapujos: "Espero que no te hayas comido vos la pizza wacho, así nomás te digo". Ante tales palabras, el joven respondió con un tenue "bueno". "¿Bueno qué?", le preguntó con el semblante serio, algo que fastidió al entrenador personal: "Nada amigo, háblame bien a mí. Yo no fui, boludo". "No, que háblame bien, boludo. Te quedás hasta tarde y sos el que anda siempre robando comida", lo acusó el exfutbolista.

"No me rompás las pelotas, boludo", lanzó molesto Zunino. "Chupame bien la verga, gil", contestó sin filtro Brian. "Chupame la pija vos, boludo", recibió como respuesta. Aprovechando que su interlocutor se estaba marchando, le dijo: "Nah, cerrá el orto, dale. Tomate el palo, dale, dale, rajá". Esto terminó por desencajar a Zunino, quien le propuso: "¿Que te pasa boludo? ¿Querés pelear?". Tras repetirse esto el uno al otro, Brian se levantó y lo miró fijo. "¿Te la bancás boludo? ¿Sos piola boludo?", lo desafió. "No, pero decime, qué necesitás", reculó el joven, tras lo cual hubo un corte de la producción.