Así juega Países Bajos, el equipo del "Bobo" que se convirtió en clásico de la Selección

La Selección de Países Bajos, conocida mundialmente en el planeta fútbol como la "Naranja Mecánica", posee una de las huellas más profundas, revolucionarias y trascendentales de la historia de las Copas del Mundo. Cuna del célebre "Fútbol Total" que modificó las estructuras modernas de este deporte, el conjunto europeo representa una potencia indiscutida de máxima élite.

A pesar de haber protagonizado noches de gloria y contar con planteles repletos de leyendas absolutas que maravillaron al planeta, la escuadra neerlandesa arrastra la particular estirpe de ser el combinado que más finales ha disputado sin haber logrado coronar el título. Su historia combina la mística estética de su escuela de juego con un gen competitivo insaciable ante cualquier rival.

Alemania 1974 y Argentina 1978 Revolucionaron el fútbol mundial alcanzando dos subcampeonatos consecutivos de forma brillante, cayendo de pie en sendas e históricas finales ante los seleccionados anfitriones.

Italia 1990 Un torneo opaco para las expectativas de su generación dorada vigente, despidiéndose de la competencia en octavos de final tras caer ante Alemania Federal.

Francia 1998 Firmaron una magnífica campaña desplegando un fútbol sumamente ofensivo que los llevó hasta las semifinales, culminando el torneo en un meritorio cuarto lugar del podio.

Alemania 2006 Regresaron a la cita ecuménica mostrando un bloque ordenado en fase de grupos, despidiéndose en octavos tras caer en la recordada y física "Batalla de Núremberg" ante Portugal.

Sudáfrica 2010 Alcanzaron el tercer subcampeonato mundial de su historia tras firmar una campaña sumamente pragmática y efectiva, cediendo en la gran final ante España en la prórroga.

Brasil 2014 Volvieron a subirse al podio internacional en el tercer puesto de forma invicta, tras golear al campeón vigente España y vencer al anfitrión en el cierre del certamen.

Catar 2022 Alcanzaron de gran manera los cuartos de final de la competencia, quedando eliminados de forma heroica y sumamente caliente por penales ante la selección de Argentina.

El estilo de Ronald Koeman

El experimentado e histórico director técnico neerlandés mantiene viva la inconfundible escuela posicional de su país, dotando al equipo de un orden táctico sumamente serio, elástico y equilibrado. Su dibujo estratégico predilecto se asienta sobre un flexible 4-3-3 que prioriza la salida prolija desde el fondo y la amplitud de bandas.

Bajo la rigurosa conducción de Koeman, Países Bajos se destaca por asumir el protagonismo estético de los encuentros mediante una circulación fluida de la pelota en la zona de gestación. La proyección constante de sus laterales para ensanchar la cancha y la movilidad coordinada de los extremos constituyen pilares básicos de su propuesta.

La notable versatilidad de sus mediocampistas le permite al cuerpo técnico conformar un bloque sumamente corto, elástico para replegarse y letal para lastimar mediante ataques directos. Esta disciplina colectiva busca ahogar los circuitos creativos del oponente mediante una presión media coordinada e inmediata tras pérdida.

Con Virgil van Dijk como figura, así juega Países Bajos

El extraordinario, imponente y experimentado marcador central del Liverpool de Inglaterra se mantiene inamovible como el gran capitán, el termómetro absoluto y el líder indiscutido de la selección. Van Dijk es el encargado exclusivo de ordenar la última línea defensiva, aportando una cuota de jerarquía internacional invaluable y una solidez aérea implacable.

Cuando el circuito de salida se apoya en la claridad y la tremenda visión posicional de su máximo referente, el equipo gana una enorme fluidez para desactivar la presión alta de los rivales. Su capacidad para ganar los duelos individuales ante los delanteros rivales le brinda a sus compañeros en el mediocampo la tranquilidad necesaria para soltarse al ataque.

El andamiaje diseñado por Ronald Koeman potencia notablemente las virtudes de su capitán al rodearlo de defensores veloces que le permiten sostener una última línea adelantada con total seguridad. Su fuerte ascendencia dentro del vestuario y su valiosa experiencia en la élite absoluta mundial le brindan a la plantilla la templanza necesaria para manejar el partido.

Resultados en los Mundiales

1934: 9° Lugar | 1938: 14° Lugar | 1974: 2° Lugar (Subcampeón) | 1978: 2° Lugar (Subcampeón)

1990: 11° Lugar | 1998: 4° Lugar | 2006: 11° Lugar | 2010: 2° Lugar (Subcampeón)

2014: 3° Lugar (Podio) | 2022: 5° Lugar (Cuartos de final)

Fixture en este Mundial