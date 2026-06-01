Una famosa periodista se separó tras más de 23 años

Lorena Maciel, reconocida periodista de TN, anunció su separación de Osvaldo "Tato" Young luego de 23 años de relación, fruto de la cual tuvieron tres hijos. Lo contó en una entrevista con Osvaldo Menéndez para el programa "Hablemos de..." y tomó por sorpresa a muchos.

El vínculo entre ambos nació en 1996, cuando cubrían el motín de Sierra Chica y recién daban sus primeros pasos en la profesión. Ahora, en este 2026 que está cerca de llegar a su meridiano, la vida los encontrará separados en el amor. Y ella explicó los motivos.

Lorena Maciel se separó de Osvaldo "Tato" Young

"Después de 23 años, discutíamos mucho por la crianza. Fuimos padres muy presentes y no estábamos de acuerdo en varias cuestiones, especialmente en lo relacionado con los límites", confesó Maciel al aire, señalando que creían que "nuestra relación era muy fuerte porque habíamos atravesado muchas adversidades juntos" y que pensaban "que éramos indestructibles".

Luego, a modo de autocrítica, apuntó: "Si tengo que señalar algo, diría que descuidamos nuestra relación de pareja en función de la crianza de los chicos. No hay un responsable más que el otro. Los dos coincidíamos en que nuestros hijos eran la prioridad. Hoy en día veo parejas que se priorizan ellos antes que a los chicos y eso le hace bien a los hijos y a la pareja. Nosotros ya nos detonó todo por el aire cuando quisimos".

Lorena Maciel y Tato Young se separaron.

De todos modos, dejó en claro que compartir la paternidad es algo que los unirá por siempre: "Todos los martes siempre nos vemos para cenar con los chicos. Yo tengo algún problema, la primera persona a la que llamo es Tato. Primera persona de consulta, mis miedos”. “Éramos muy compañeros en el laburo y lo seguimos siendo. Tato conmigo y yo con él. Somos familia, siempre lo vamos a ser”.