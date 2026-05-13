El terrible exabrupto por el que tuvieron que mandar una pausa de urgencia en TN.

La pantalla de TN protagonizó un momento televisivo insólito a causa de un exabrupto verbal. Durante una entrevista en vivo, la periodista Lorena Maciel lanzó una expresión coloquial muy vulgar que desató la risa incontrolable de su compañero Guillermo Lobo y de todo el equipo en el estudio. Frente a la tentación generalizada, la producción cortó el aire de forma abrupta para evitar un papelón mayor.

El bizarro episodio ocurrió sobre el final de un reportaje al juez Andrés Leonelli. La conductora intentó empatizar con la bronca del magistrado y de otras posibles víctimas de situaciones similares, pero su elección de palabras arruinó por completo la seriedad del tema. "Doctor, vamos a seguir muy de cerca su caso, para ver finalmente hasta dónde llega", arrancó la presentadora con un tono profesional e impecable frente a las cámaras.

Luego de esa introducción formal, la figura del canal cometió el peor error posible al aire. "Ver si su caso puede sentar jurisprudencia para allanar a otros tantos damnificados que en este mismo momento lo miran a usted y dicen 'a mí me pasó lo mismo y yo me la comí doblada', porque no supieron qué hacer", remató Lorena Maciel sin filtro alguno. La frase descolocó por completo a los presentes en el set de noticias.

El terrible exabrupto por el que tuvieron que mandar una pausa de urgencia en TN.

La reacción de Guillermo Lobo y Adrián Ventura

Tras el tremendo exabrupto, Guillermo Lobo intentó retomar el control del programa, pero fracasó de manera rotunda ante la situación. "La metáfora 'está caliente como una hornalla', estaba enojado Leonelli. Bueno, nosotros vamos ahora a hablar de las tarifas de gas", alcanzó a pronunciar el animador antes de sucumbir ante la risa. Completamente tentado y sin margen de maniobra ante la tentada de Adrián Ventura, que les imposibilitó seguir hablando, el conductor pidió imágenes de la Ciudad de Buenos Aires para salvar el bloque, mientras la producción mandaba a la pausa comercial de urgencia.