Así juega Estados Unidos, la Selección que es dirigida por un DT argentino

La Selección de Estados Unidos, apodada con orgullo en el ámbito de la Concacaf, posee una historia sumamente extensa, singular y de constante superación en el ámbito de las Copas del Mundo. Con el mérito de haber participado desde la edición inaugural del certamen, el fútbol norteamericano ha experimentado un crecimiento estructural brillante.

A lo largo de sus numerosas apariciones, el conjunto estadounidense ha sabido consolidar una identidad de juego caracterizada por un despliegue físico extenuante, una mentalidad competitiva inquebrantable y un enorme orden posicional. Su historia reciente refleja un salto de calidad indiscutido, respaldado por una gran camada de jóvenes talentos asentados en la élite europea.

Uruguay 1930 a Brasil 1950 Firmaron una histórica actuación inaugural al alcanzar las semifinales en territorio sudamericano, dejando luego en la edición brasileña un recordado triunfo 1-0 ante la selección de Inglaterra.

Italia 1990 y Estados Unidos 1994 Regresaron a los planos internacionales tras cuarenta años de ausencias, logrando clasificar a octavos de final ante su gente en una edición que impulsó definitivamente el deporte en su país.

Francia 1998 Una campaña opaca para el combinado norteamericano, despidiéndose rápidamente en la fase de grupos tras sufrir tres caídas consecutivas en su zona.

Corea-Japón 2002 Firmaron la mejor actuación de su era moderna al alcanzar de forma brillante los cuartos de final del torneo ecuménico, cayendo eliminados de pie ante Alemania Federal.

Alemania 2006 No lograron plasmar las buenas sensaciones del proceso eliminatorio previo y quedaron fuera en primera ronda tras cosechar un único punto frente a la campeona Italia.

Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 Establecieron una regularidad sumamente respetable al clasificar a octavos de final de forma consecutiva, cayendo eliminados en prórrogas agónicas ante Ghana y Bélgica respectivamente.

Catar 2022 Sostuvieron su vigencia internacional tras avanzar invictos en la fase de grupos tras empatar con Inglaterra y Gales, despidiéndose de la competencia en octavos frente a Países Bajos.

Así juega el equipo de Mauricio Pochettino

El prestigioso director técnico argentino ha inyectado en el seleccionado norteamericano una propuesta sumamente moderna, intensa y con un marcado acento en la presión alta y el protagonismo posicional. Su esquema de cabecera se asienta sobre un flexible 4-2-3-1 que prioriza la amplitud por las bandas y el despliegue dinámico.

Bajo la rigurosa tutela de Pochettino, Estados Unidos se destaca por asfixiar la salida del adversario mediante bloques de presión sumamente agresivos coordinados en campo rival. La velocidad en las transiciones defensivas y la proyección constante de sus laterales constituyen argumentos principales de su propuesta.

La totalidad de sus principales figuras compiten en los clubes más exigentes del continente europeo, lo que le otorga a la plantilla un ritmo de juego intenso y un roce competitivo innegociable. Esta madurez colectiva conforma un bloque sumamente corto, elástico para replegarse y muy directo en los últimos metros.

Con Christian Pulisic como figura, así juega Estados Unidos

El extraordinario, habilidoso y experimentado extremo del Milan de Italia se consagra como el gran capitán, el faro futbolístico y el líder absoluto de la Selección de Estados Unidos. Pulisic es el encargado exclusivo de aportar la cuota de jerarquía en el último tercio de la cancha, destrabando partidos gracias a su tremendo uno contra uno y su cambio de ritmo.

Cuando el circuito de gestación encuentra la velocidad de su máxima estrella flotando en tres cuartos de campo, el ataque norteamericano adquiere una fluidez absoluta. Su notable facilidad para encarar hacia el centro y arrastrar constantemente marcas dobles abre pasillos valiosos para la llegada de los volantes internos.

El andamiaje diseñado por Mauricio Pochettino potencia notablemente las virtudes de su capitán al otorgarle total libertad para moverse por todo el frente ofensivo como un mediapunta libre. Su tremenda experiencia en la élite absoluta de la Champions League le brinda a sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo.

Resultados en los Mundiales

1930: 3° Lugar (Semifinales) | 1934: 16° Lugar | 1950: 10° Lugar | 1990: 23° Lugar

1994: 14° Lugar (Octavos) | 1998: 32° Lugar | 2002: 8° Lugar (Cuartos) | 2006: 25° Lugar

2010: 12° Lugar (Octavos) | 2014: 15° Lugar (Octavos) | 2022: 14° Lugar (Octavos)

Fixture en este Mundial