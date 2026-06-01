Así juega Qatar, la Selección que quiere mostrar su crecimiento tras su Mundial

La Selección de Catar, identificada en el plano internacional como los "Marrones", ha transitado un camino de profunda transformación y fuerte inversión estructural de cara al siglo XXI. Su consolidación institucional le permitió al combinado del golfo asomarse con fuerza a la alta competencia, coronando su evolución con la histórica obtención de títulos continentales en el ámbito asiático.

A través de un proceso sostenido de academias de alto rendimiento y el roce constante con seleccionados de diversas confederaciones, el conjunto catarí edificó una identidad competitiva respetable. Su trayectoria en los máximos escenarios combina el orgullo de su crecimiento local con el desafío constante de plantar cara a los combinados tradicionales de la élite.

Catar 2022 Su debut absoluto en el certamen ecuménico se dio en condición de anfitrión, despidiéndose en la fase de grupos tras sufrir tres caídas ante Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Así juega Tintín Márquez

El director técnico español ha consolidado en el combinado catarí una propuesta táctica sumamente flexible, ordenada y con un marcado acento en la transiciones rápidas de defensa a ataque. Su dibujo táctico predilecto suele asentarse sobre una línea de tres centrales bajo un esquema 3-5-2 que se repliega a un denso 5-3-2 en fase defensiva.

Bajo la rigurosa conducción de Márquez, Catar no asume riesgos estériles en la salida de la pelota y apuesta por la densidad de futbolistas en la mitad de la cancha para forzar el error ajeno. La proyección constante de sus carrileros y la búsqueda de juego asociado por los carriles internos constituyen las bases principales de su libreto estratégico.

La estructura colectiva se apoya de gran manera en la base de futbolistas consolidados de la liga local (principalmente del Al-Sadd), lo que le brinda al cuerpo técnico un entendimiento posicional inmediato. Esta cohesión interna transforma al equipo en un bloque corto, disciplinado para defender en campo propio y sumamente punzante en velocidad.

Con Akram Afif como figura, así juega Catar

El extraordinario, hábil y sumamente desequilibrante extremo del Al-Sadd se erige como la gran bandera futbolística, el cerebro ofensivo y la estrella indiscutida de la selección. Afif es el encargado exclusivo de aportar la cuota de inventiva, la pausa justa y la fantasía en el último tercio del campo, destrabando partidos gracias a su uno contra uno.

Cuando el circuito de gestación encuentra la velocidad de su principal baluarte recostado por el sector izquierdo, el ataque catarí adquiere una verticalidad muy peligrosa. Su notable facilidad para enganchar hacia adentro, asociarse con los volantes y asistir a los delanteros centro es el argumento ofensivo principal del equipo.

El andamiaje diseñado por Tintín Márquez potencia notablemente las virtudes de Afif al otorgarle total libertad posicional para flotar por todo el frente de ataque como un mediapunta libre. Su tremenda experiencia internacional en torneos de selecciones y su voz de mando le brindan a sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo.

Resultados en los Mundiales

2022: 32° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial