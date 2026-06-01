Jubilados: los beneficiarios del Pase Cultural podrán disfrutar de una función del Coro del Teatro Colón gratis

Los jubilados y pensionados con Pase Cultural podrán disfrutar de una función de Coro Estable del Teatro Colón totalmente gratis esta semana. Se trata de un concierto en el que se interpretarán repertorios icónicos corales del génereo operístico.

Cuándo es el concierto gratis del Coro del Teatro Colón: cómo conseguir las entradas

La función será el próximo miércoles 3 de junio a las 20 hs en el Salón Dorado del Teatro Colón. Con propuestas que van desde el bel canto italiana, hasta la ópera argentina el concierto durará alrededor de 70 minutos y contará con la dirección musical de Miguel Fabián Martínez y estará Juan Ignacio Ufor en el piano.

Los jubilados y pensionados que poseen el Pase Cultural pueden solicitar las entradas gratuitas de manera online, mediante el formulario oficial. La reserva de entradas es exclusiva para Comunidad Pase, pero tiene cupo limitado.

Desde el programa del Gobierno de la Ciudad aclararon que no se asignarán lugares a quienes hayan recibido entradas para actividades en el Teatro Colón durante mayo, para que más beneficiarios puedan disfrutar la experiencia.

Cómo tamitar el Pase Cultural para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados de 60 años o más pueden acceder al Pase Cultural para obtener descuentos o entradas gratis a teatros, cines, centros culturales y librerías. La inscripción se puede hacer mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos.

El Pase Cultural se puede tramitar a distancia o de manera presencial

Además, la inscripción se puede realizar de manera presencial en Av. de Mayo 575, de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Solo hay que anunciarse en recepción, con los documentos requeridos y se indican los pasos a seguir.

Los requisitos para poder solicitar el Pase Cultural son los siguientes: