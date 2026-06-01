EN VIVO
Teatro Colón

Totalmente gratis: el Teatro Colón ofrecerá un concierto de ópera con entradas gratuitas

El próximo fin de semana se podrá disfrutar de un concierto de la Ópera Studio del teatro completamente gratis. Cómo reservar las entradas.

01 de junio, 2026 | 15.21

El Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires vuelve a abrir sus puertas con un concierto de ópera totalmente gratuito: Cartografía del deseo. Se trata de una oportunidad clave para disfrutar de la Opera Studio de uno de los teatros más importantes de Argentina. 

El concierto será el próximo domingo 7 de junio a las 17 hs en el Salón Dorado del teatro. En concreto, el show estará a cargo de los once alumnos de Opera Studio del Teatro Colón, quienes interpretarán grandes obras de Gluck, Mozart, Bellini, Donizetti y Massenet.

Cómo conseguir las entradas gratis para ver ópera en el Teatro Colón

Las entradas estarán disponibles a partir del 6 de junio a las 12 hs. Se podrán reservar hasta dos tickets por persona a través de la página oficial del Teatro Colón.

Cartografía del deseo tendrá como narrador a Rodrigo Pedreira, mientras que la preparación musical y el piano estarán a cargo de Susana Cardonnet, Matías Chapiro y Eduviges Piccone. Además, la coordinación general será de Lizzie Waisse y la dirección artística estará a cargo de Verónica Cangemi y el vestuario será del taller de Sastrería del Teatro Colón.

Cuadro por cuadro: así será el programa

Cuadro I: Lo imposible del amor

Christoph W. Gluck (1714-1787)
Orfeo ed Euridice
«Piango il mio ben così»
«Numi! Barbari numi!»
«T’assiste Amore»
«Gli sguardi trattieni»
«Placatevi con me»
«Vieni, appaga il tuo consorte!»
«Che farò senza Euridice?»

Cuadro II: El amor atrapado en las apariencias

Wolfgang Mozart (1756-1791)
Così fan tutte
«Fra gli amplessi»

Le nozze di Figaro
«Crudel! Perché finora»
«Susanna, or via, sortite»

Don Giovanni
«Là ci darem la mano»

Die Zauberflöte
«Pa-pa-pa-pa-pa-pa-Papagena!»

MÁS INFO

CUADRO III: Locos de amor

Vincenzo Bellini (1801-1835)
I Capuleti e i Montecchi
«Oh! quante volte»
I puritani
«Qui la voce sua soave»

Jules Massenet (1842–1912)
Werther
«Pourquoi me réveiller»

Gaetano Donizetti (1797-1848)
Lucia di Lammermoor
«Regnava nel silenzio»

Trending
ENRE
A semanas de asumir, renunció el titular del Ente Regulador del Gas y la Electricidad
Las más vistas