Totalmente gratis: el Teatro Colón ofrecerá un concierto de ópera con entradas gratuitas

El Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires vuelve a abrir sus puertas con un concierto de ópera totalmente gratuito: Cartografía del deseo. Se trata de una oportunidad clave para disfrutar de la Opera Studio de uno de los teatros más importantes de Argentina.
El concierto será el próximo domingo 7 de junio a las 17 hs en el Salón Dorado del teatro. En concreto, el show estará a cargo de los once alumnos de Opera Studio del Teatro Colón, quienes interpretarán grandes obras de Gluck, Mozart, Bellini, Donizetti y Massenet.
Cómo conseguir las entradas gratis para ver ópera en el Teatro Colón
Las entradas estarán disponibles a partir del 6 de junio a las 12 hs. Se podrán reservar hasta dos tickets por persona a través de la página oficial del Teatro Colón.
Cartografía del deseo tendrá como narrador a Rodrigo Pedreira, mientras que la preparación musical y el piano estarán a cargo de Susana Cardonnet, Matías Chapiro y Eduviges Piccone. Además, la coordinación general será de Lizzie Waisse y la dirección artística estará a cargo de Verónica Cangemi y el vestuario será del taller de Sastrería del Teatro Colón.
Cuadro por cuadro: así será el programa
Cuadro I: Lo imposible del amor
Christoph W. Gluck (1714-1787)
Orfeo ed Euridice
«Piango il mio ben così»
«Numi! Barbari numi!»
«T’assiste Amore»
«Gli sguardi trattieni»
«Placatevi con me»
«Vieni, appaga il tuo consorte!»
«Che farò senza Euridice?»
Cuadro II: El amor atrapado en las apariencias
Wolfgang Mozart (1756-1791)
Così fan tutte
«Fra gli amplessi»
Le nozze di Figaro
«Crudel! Perché finora»
«Susanna, or via, sortite»
Don Giovanni
«Là ci darem la mano»
Die Zauberflöte
«Pa-pa-pa-pa-pa-pa-Papagena!»
CUADRO III: Locos de amor
Vincenzo Bellini (1801-1835)
I Capuleti e i Montecchi
«Oh! quante volte»
I puritani
«Qui la voce sua soave»
Jules Massenet (1842–1912)
Werther
«Pourquoi me réveiller»
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Lucia di Lammermoor
«Regnava nel silenzio»