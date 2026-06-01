La actriz uruguaya reveló la angustia que le generó la operación quirúrgica repentina.

Durante una transmisión del streaming El ejército de la mañana (Bondi Live), la actriz uruguaya Mónica Patricia Farro confesó con angustia que tuvo una complicación con una prótesis mamaria y fue operada a raíz de este percance. Luego del mal momento que pasó, la ex vedette se sinceró: “Ahora quedaron chiquitas. Se bajó 100 centímetros cúbicos. Para mí es un montón”.

Además añadió: “Estaba en el gimnasio y, de repente, sentí que la lola derecha se me cayó. Pensé que se había roto, pero me hice tres ecografías y la prótesis estaba perfecta. Lo que se me rompió fue el bolsillo, donde va la prótesis en el cuerpo, y se me retrajo el músculo".

Asimismo sumó: “Yo estaba feliz con mis pechos, los amaba y les hablaba todos los días. Fue un trauma muy grande lo que me pasó. Me operé y la prótesis estaba totalmente tajeada, más allá de estar rota yo. No sabemos cómo pasó, es raro que se me haya roto el bolsillo y que se me saliera el músculo de lugar”.

Finalmente agregó: “Mis pechos me hacen sentir quien soy, más allá de que no soy un par de pechos. Ahora que tengo menos me estoy acostumbrando, no me siento cómoda. Me falta algo, me sentía bien con lo que tenía. Soy muy crítica de mi cuerpo y que me haya pasado esto, me mató”.

La operación de Mónica Farro

Semanas atrás, la ex vedette uruguaya publicó una serie de historias en su cuenta personal de Instagram en donde confesó que realizó una visita repentina al quirófano debido a la rotura de una prótesis mamaria y el colapso del tejido interno que la sostenía. Por otro lado, Farro aclaró que no se trató de una cirugía estética por capricho, sino de una intervención médica necesaria por salud.