El Ejército de Israel avanzó en el sur de Líbano y confirmó la toma del castillo de Beaufort, una fortaleza medieval ubicada sobre el valle del Litani que posee un enorme valor estratégico y simbólico en la región. La operación marca un nuevo capítulo en la escalada militar entre Israel y Hezbollah, mientras crece la preocupación internacional por el conflicto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la captura como un "cambio decisivo" dentro de la ofensiva lanzada contra el grupo chiita respaldado por Irán. Según afirmó, las tropas israelíes buscan consolidar posiciones en zonas que históricamente estuvieron bajo influencia de Hezbollah. "Estamos actuando en todos los frentes", sostuvo Netanyahu en un comunicado oficial, en referencia a las operaciones militares simultáneas en Gaza, Siria y Líbano.

El castillo de Beaufort, construido durante las Cruzadas hace cerca de nueve siglos, domina visualmente gran parte del valle del Litani y fue escenario de importantes combates durante la Primera Guerra del Líbano, en 1982. Israel ya había ocupado esa posición hace más de cuatro décadas antes de retirarse en el año 2000, cuando abandonó la llamada "zona de seguridad" en el sur libanés.

Desde el gobierno israelí destacaron tanto el peso simbólico como el valor militar de la conquista. El ministro de Defensa, Israel Katz, recordó que la Brigada Golani volvió al lugar donde combatió contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en los años '80 y aseguró que soldados israelíes izaron nuevamente la bandera nacional en la fortaleza.

Más ataques israelíes en Líbano

Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan avanzando más allá del río Litani, ampliando las zonas de evacuación ordenadas a la población civil del sur de Líbano. En las últimas horas, el Ejército pidió a los residentes abandonar áreas ubicadas incluso al sur del río Zahrani, en medio de una expansión de las operaciones terrestres.

Portavoces militares indicaron que un número importante de tropas participa de la ofensiva y advirtieron que permanecer cerca de posiciones o infraestructura vinculada a Hezbollah representa "un riesgo para la vida". Israel sostiene que intensificó sus ataques en respuesta al incremento de lanzamientos de drones explosivos y misiles por parte de Hezbollah contra comunidades fronterizas y tropas israelíes desplegadas en territorio libanés.

En paralelo, el Ministerio de Salud de Líbano denunció que un ataque aéreo israelí cerca del hospital Hiram, en la ciudad de Tiro, dejó al menos 13 trabajadores sanitarios heridos y provocó daños significativos en el centro médico.

También se registró la muerte de otro soldado israelí, mientras que autoridades del norte de Israel decidieron suspender las clases en varias localidades fronterizas por precaución ante nuevos ataques. El sábado, Hezbollah había lanzado alrededor de 25 proyectiles hacia esa zona. La escalada militar generó nuevas críticas internacionales. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, acusó a Israel de aplicar una política de "tierra arrasada" y de ejecutar un "castigo colectivo" sobre el sur del país.