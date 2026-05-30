Efectivos policiales encontraron sin vida de Agostina Vega, a una semana de su desaparición y en medio de la incertidumbre que conmocionó al barrio de Cofico. El hallazgo del cuerpo abre una nueva etapa en la causa judicial liderada por el fiscal Raúl Garzón y avanzan ahora las pericias para reconstruir las circunstancias de su muerte, teniendo en cuenta que había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo junto a Claudio Barrelier, único sospechoso y detenido en la causa.

A lo largo de los últimos días, se llevaron adelante diversos operativos masivos en la casa del sospechoso y rastrillajes en un extenso descampado, donde lograron trazar un triángulo de 240 hectáreas donde focalizar la búsqueda.

Tras recorrer distintos puntos de la ciudad para reconstruir sus últimos movimientos, el fiscal aseguró que se la estaba buscando "viva o muerta". Este sábado, pasadas las 16, fuentes policiales confirmaron el desenlace fatal con el hallazgo del cuerpo de la nena en el campo atravesado por pastizales que fue objeto de análisis en las últimas horas.

Mientras se clarifican las circunstancias de su muerte, los investigadores analizan distintas "pistas" aportadas por la familia, específicamente los llamados recibidos en las últimas horas por la madre de Agostina, Melisa Heredia, que refuerzan la teoría del abuelo de la joven sobre la existencia de uno o dos cómplices más que habrían actuado junto al único detenido. "Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila", fue uno de los mensajes que recibió la mujer.

Tras las acusaciones del padre de la nena y los peritajes al teléfono celular de Melisa, la fiscalía puso el foco en la madre y por ello, Heredia no formaría parte de la querella a diferencia del papá. "Entre la madre y este tipo hay algo", aseguró Vega en diálogo con la prensa.

Claudio Barrelier (33), único sospechoso en la causa por el hecho, se encuentra detenido y ya fue indagado en dos ocasiones por el fiscal Garzón. En este contexto, el abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, decidió abandonar su puesto tras las inconsistencias y mentiras en ambos testimonios. Su situación procesal se había complicado horas antes a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.

A partir del hallazgo, se espera que el fiscal modifique la imputación de Barrelier ya que se encontraba detenido por el delito de "privación ilegítima de la libertad".

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