La historia de Paolo Rossi: de la suspensión por las apuestas a ganar un Mundial con Italia

Estuvo dos años suspendido por las apuestas, volvió para ganar el Mundial

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 no tendrá sorpresivamente a Italia, una de las selecciones que más veces ganó el torneo, pero se mantiene viva en la historia. Lo sucedido hace más de 40 años en el país europeo sigue vigente hoy en día y tiene que ver con las apuestas deportivas, en lo que un futbolista se vio implicado, aunque volvió de una suspensión y levantó el trofeo siendo la principal figura del equipo. Se trata de Paolo Rossi, un jugador que no sólo es conocido por su desempeño, sino también por aquel hecho que casi pone fin a su carrera en el fútbol.

Aquel delantero fallecido el pasado 9 de diciembre del 2020 que disputó el certamen en nuestro país durante 1978 se vio envuelto en un escándalo tan sólo dos años después. En 1980 el "Totonero" estalló en suelo europeo y se trataba de una red de apuestas clandestinas en la que tanto los protagonistas como sus respectivos clubes tuvieron problemas. Rossi fue uno de ellos después de un empate 2 a 2 entre el Perugia y el Avellino que despertó la polémica. Sin embargo, su regreso se dio antes de tiempo y pudo estar en España 1982.

Paolo Rossi: de la suspensión por dos años a su regreso para ser figura y ganar el Mundial

Está claro que las apuestas no son cosa de hoy, sino que también tuvieron lugar en el pasado y lo sucedido con un joven atacante como el nacido en Siena marcó una época. En aquel momento se consumaron los descensos del Milan y la Lazio, implicados en esta cuestión y él, según trascendió, participó aunque nunca se declaró culpable. Lo cierto es que quedó desafectado de su club (Vicenza) y su camino en el fútbol quedó completamente frenado hasta su vuelta a las canchas cuando lo sancionaron con tres años.

Estuvo dos años suspendido por las apuestas, volvió para ganar el Mundial

La penalización se redujo y sólo fueron dos, por lo que pudo llegar al Mundial España 1982 y Enzo Bearzot no dudó en convocarlo. Por supuesto en aquel momento fue toda una sorpresa, ya que no sólo no llegaba con muchos partidos jugados, sino que recientemente había vuelto a pisar oficialmente el verde césped. Con 24 años estaba por jugar por segunda vez una Copa del Mundo y llegaba sumamente cuestionado al igual que el DT por su decisión de incluirlo en la lista.

La noticia que confirmaba la sanción de Paolo Rossi

La participación de Paolo Rossi en el Mundial después de la suspensión por apuestas

Italia no comenzó para nada bien y estuvo al borde de la eliminación: en el debut empató sin goles ante Polonia, en la segunda fecha igualó 1 a 1 con Perú y en la tercera no se sacó ventajas con Camerún por el mismo resultado . Con esas estadísticas -sin goles de Rossi- fue suficiente para quedar por encima del seleccionado africano y meterse en la siguiente ronda. En dicha instancia se vio las caras con Argentina (2-1) y con Brasil (3-2), respectivamente, cosechando dos victorias claves. Fue contra la "Verdeamarelha" donde aquel delantero que casi se queda afuera se destapó y convirtió tres goles.

En la fase final volvió a aparecer con dos tantos ante Polonia (2-0) en la semifinal y uno más en la final ante Alemania (3-1) para darle la tercera estrella a su selección. Sus números en el torneo le valieron no sólo el Balón y la Bota de Oro del Mundial 1982, sino también se adjudicó el Balón de Oro otorgado por France Football. Con sus seis gritos fue el goleador de aquella Copa del Mundo y dejó su sello en la historia grande de los mundiales.

Los números de Paolo Rossi en su carrera