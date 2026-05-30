Nubosidad y ola polar en CABA y el Conurbano: así será el fin de semana

Nubosidad en CABA y el Conurbano: así será el pronóstico del fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo de este fin de semana en Buenos Aires y alrededores. Este sábado 30 de mayo regresará la neblina por la madrugada y hasta la mañana, luego el cielo permanecerá parcialmente nublado hasat el final de la jornada. En tanto, la temperatura se ubicará entre una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

El domingo 31, de acuerdo al SMN, continuará la nubosidad parcial y la temperatura se mantendrá baja, pero agradable, entre una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

El pronóstico del tiempo para la próxima semana, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para los primeros días de junio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los expertos, continuará la nubosidad y la temperatura volverá a descender:

Lunes 1 de junio: el cielo se encontrará mayormente nublado durante todo el día y la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 15°C de máxima.

el cielo se encontrará mayormente nublado durante todo el día y la temperatura oscilará entre los Martes 2: estará nublado todo el día y la temperatura comenzará en una mínima de 11°C y se elevará hasta alcanzar solo los 15°C de máxima.

estará nublado todo el día y la temperatura comenzará en y se elevará hasta alcanzar solo Miércoles 3: continuará la nubosidad en el AMBA y la temperatura se encontrará entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima.

continuará la nubosidad en el AMBA y la temperatura se encontrará entre los Jueves 4: se espera que el cielo se mantenga nublado y que la temperatura oscile entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima.

En el comienzo de la próxima semana se mantendrá la nubosidad, de acuerdo al SMN

Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comienza el 1° de junio, cuando empiezan formalmente los tres meses más fríos del año y arranca el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años y, si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsiticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.