¿La IA o la democracia? Un dilema en tiempos de un Milei manejado desde EEUU

“Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es sólo militar sino económica y cognitiva. Es la carrera por el algoritmo más eficaz y por el banco de datos más amplio, para consolidar una ventaja geopolítica o comercial sobre todos los demás. Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar”.

La cita forma parte de la encíclica Magnífica Humanidad publicada esta semana por el papa León XIV y que hizo foco en la Inteligencia Artificial (IA) como la cosa nueva de nuestra época. No es un panfleto anti tecnológico, sino una amplificación de los debates que ya existen en todo el planeta acerca de qué hacer con algo que no es el futuro, sino que ya está presente en el día a día. Y donde esa pugna entre “poder tecnológico y derecho a gobernar”, entre los tecnomagnates con patrimonios que la humanidad nunca vio y países con democracia, es el clivaje de esta era.

La encíclica papal fue muy precisa, con algunos apuntes clave respecto a la IA, donde marcó:

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“En el pasado, eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado, y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común ”

” “En abstracto, esta, en sí misma, no es una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí; pero, concretamente, no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza ”.

”. “En las decisiones que se refieren a los flujos económicos, las plataformas digitales, la gestión de los datos y los algoritmos, no se puede dejar que pocos actores por sí solos orienten los procesos”

Tiene que existir “control público el uso de los datos y de las tecnologías”

“Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades ”.

”. La IA puede producir “nuevas formas de descarte” y “confiar, en la práctica, a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Lo que disminuye, en este proceso, no es sólo la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar ”

y “confiar, en la práctica, a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Lo que disminuye, en este proceso, no es sólo la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque ” “Quien controla la IA impondrá su propia visión moral”

“ La propiedad de los datos no puede confiarse solo al sector privado , sino que debe reglamentarse”.

, sino que debe reglamentarse”. “En un mundo donde pocos sujetos concentran datos, capital informático y capacidad normativa, hablar de bien común significa desenmascarar esta nueva asimetría epistémica, económica y política, nombrando los nuevos monopolios de la IA”.

El texto llegó justo después de que el presidente Javier Milei recibiera al tecnomagnate Peter Thiel, dueño entre otras empresas de Palantir, cuyo negocio es todo lo que el papa León XIV critica: una IA que concentra datos públicos de forma monopólica para decidir a quien castiga y descarte con un revestimiento de objetividad. Su uso quedó en evidencia las cacerías del ICE, la Gestapo de Donald Trump que atemorizó a Minnesota como tubo de ensayo para el resto de Estados Unidos.

Milei tiene como ídolos a los dueños de esos “monopolios de la IA”, desde Elon Musk hasta Sam Altman, pasando por el propio Thiel. Insiste en que hay que transformar la Argentina en un “hub (centro) de IA” del mundo e incluso lanzó, justo en los días previos a la publicación de la encíclica papal, el proyecto de Gemelo Digital, un producto que vende Thiel y que presentaron como el uso de inteligencia artificial para decidir quién sí y quien no tiene derechos. Como bien resumió León XIV, pretenden que una Asignación Universal por Hijo o una pensión por discapacidad la resuelta una un algoritmo "revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar"

Podría parecer que León XIV escribió para la Argentina, pero es simplemente que Milei es el fanático de todo lo que preocupa en el mundo y encara a contramano.

Sátira o realidades

La película Mountainhead, estrenada el año pasado, parecía una sátira. La historia son 4 magnates tecnológicos reunidos en una mansión aislada en la cima de una montaña. Uno, el más rico de todos, es un joven blanco, musculoso, hiperactivo, e hizo su fortuna como dueño de Traam, una red social que habilitó una Inteligencia Artificial generativa que posibilita la producción de noticias e imágenes falsas cuya difusión desata caos y violencia por todo el planeta.

¿Al dueño de Traam le preocupa lo que genera sus red social? Decir no es poco: cree que tiene que potenciarla. “Les mostraremos a los usuarios tanta mierda que se van a dar cuenta que nada es tan serio. Nada significa nada y todo es divertido y genial” dice Venis, una suerte de avatar de Elon Musk, cuando otro de los superricos, Jeff, su ex socio que hizo dinero con otra IA que bloquea esas noticias falsas, lo interpela. Mientras llegan noticias de asesinatos como represalias de esa información falsa que se multiplica a la misma velocidad que los patrimonios de ambos.

Venis y Jeff discuten sobre sus IA. Traam, que es una analogía de X, genera violencia, mentiras. Venis, su dueño, quiere comprarle a Jeff el antídoto, pero no queda claro si para frenar su propio desastre o para que nadie lo frene. Todo indica que ésto último, ya que no tiene ningún remordimiento de lo que genera y su proyecto es digitalizar el cerebro humano, al igual que Musk en la realidad desde su empresa Neuralink. Jeff tiene una IA que identifica las noticias falsas y tiene remordimientos sobre el despegue de su patrimonio gracias a que tiene la cura de ese “cáncer digital”. “Quien controla la IA impondrá su propia visión moral”, escribió el Papa León XIV en su reciente encíclica. ¿Habrá visto la película? Le calza perfecto.

Esto es el inicio, los primeros minutos de Mountainhead, casi el trailer. A partir de ahora un spolier pero que sirve para entender su conexión con la actualidad. “¿Crees en las otras personas? ¿En que 8.000 millones de personas son como nosotros?”, pregunta el simil Musk. “Claramente no”, le contesta otro de los tecnomagnates.

Ante el caos desatado por las noticias falsas reciben una llamada del presidente de Estados Unidos. Mientras esperan la conexión y piensan que les va a decir, uno plantea: “No importa lo que nos diga, importa lo que nosotros digamos”. Dice que están hartos de las regulaciones, de los controles, que la crisis que genera esa red con IA que propaga el caos es una oportunidad para ellos. Y propone: “¿Tomamos el mando de algunas naciones fallidas y les mostramos como se hace?”. Los demás se entusiasman. En el medio, las noticias: “Argentina al borde del colapso financiero”. Y deciden que su experimento será en la Argentina.

Fin del spolier, vean la película. ¿Era una sátira?

País llave en mano

Esta semana la OCDE publicó un informe que revela que la Argentina de Milei quedó última y lejos en el ranking de inversión extranjera directa. Una de las tantas inversiones anunciadas pero no concretadas fue la de OpenAI. El presidente recibió en octubre en la Casa Rosada a directivos de la empresa que maneja Sam Altman y anunciaron “el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de Inteligencia Artificial que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial” con una inversión de 25.000 millones de dólares.

La iniciativa iba a concretarse en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el combo de beneficios que se votó adentro de la ley Bases que incluyó la baja de ganancias al 25%, libertad absoluta para importar, exportar y acceder a dólares, retenciones cero desde el tercer o cuarto año del proyecto, ninguna obligación de abastecer al mercado interno ni de contratar proveedores locales, entre otras. Pero los tecnomagnates querían más.

Mientras el papa planteaba “romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar” Milei enviaba al Congreso el proyecto de SuperRIGI para “nuevas actividades económicas” vinculadas a “infraestructura tecnológica y digital estratégica”. Es decir, los datacenter de OpenAI y Thiel.

¿Por qué un SuperRIGI existiendo el RIGI? En los fundamentos del proyecto escribieron que “el diálogo con los actores productivos y financieros han evidenciado la necesidad de diseñar un instrumento superador, específicamente orientado a actividades económicas genuinamente nuevas en el país”. Se lee Milei entregó lo que los tecnomagnates le pidieron.

El SuperRIGI baja ganancias al 15%, tiene aún más amortizaciones especiales, abrsoción de quebrantos, baja de impuestos a dividendos y ganancias, 100% de regalo del impuesto sobre débitos y créditos (que va en parte a pagar jubilaciones), importaciones libres de impuestos y controles, sin exigencia de abastecimiento del mercado interno, no tienen que comprar ni un tornillo en el país, baja de contribuciones patronales (que van también al pago de jubilaciones), eliminación gradual de retenciones, no tienen que liquidar ni un dólar en el país y el Estado se compromete a que la actividad no se interrumpe, ergo, prohíben el derecho a huelga. Si hay algún juicio el proyecto establece que se hará en tribunales extranjeros pero mientras litigan los tecnomagnates mantendrán sus beneficios.

La iniciativa que discutirá el Congreso incluso plantea que todo este combo “no podrá ser afectado, alterado o desconocido por una norma posterior”. O sea, pretenden que el Congreso no pueda hacer lo que hace el Congreso. “Romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar”, escribió el papa.

Impuestos a los ultrarricos

¿Por qué Thiel y Altman invertirían en Argentina? Uno de los motivos es la baja de impuestos y otros privilegios del SuperRIGI. Pero es una jugada a varias bandas. El gobierno de Milei también impulsa cambios en la ley que limita la extranjerización de la tierra al 15% del territorio de cada provincia, en línea con el sueño de estos tecnomagnates de crear mini países donde sean su propia ley.

La carambola incluye acceso a agua para refrigerar y energía para el procesamiento de datos, un dato clave ya que el cuello de botella de la IA es justamente el gasto energético.

Los periodistas Emma Bubola y Ryan Mac acaban de publicar una extensa nota en The New York Times bajo el título “El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina”. Cuentan que “Thiel, que tiene un historial de coleccionar países de respaldo como cobertura de sus apuestas contra Estados Unidos, está considerando Argentina como otro plan B, según dos personas familiarizadas con su manera de pensar. Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad neozelandesa en 2011 y solicitó el pasaporte en Malta en 2022”.

Bubola y Mac agregan: “Su nuevo afincamiento en Argentina está motivado, en parte, por su preocupación por el rumbo de Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con sus ideas, en particular de California, donde una iniciativa en la boleta electoral de noviembre podría derivar en un importante impuesto a los multimillonarios”. Es evidente que Thiel puede mudarse a donde quiera para pagar menos impuestos, también que tiene muchas herramientas para eludirlos. Lo cierto es que California ,que si fuera un país sería la 6ta economía mundial, discute subir impuestos a los ultrarricos mientras en Argentina Milei impulsa bajarselos.

El mismo medio estadounidense publicó otro artículo titulado “Argumentos a favor del impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios en California”. En este caso lo firman los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, éste último autor de libros como “La riqueza escondida de las naciones” y promotor de un impuesto global a los ultrarricos que ocultan sus patrimonios a través de guaridas fiscales.

Explican que los multimillonarios de California, la mayoría producto de Sillicon Valley, son apenas el 0,001% de la población pero acaparan el 50% de lo que produce el estado más rico de Estados Unidos. Saez y Zucman resaltan que “esta riqueza extraordinaria no se traduce en contribuciones fiscales extraordinarias” y que “sus pagos de impuestos sobre la renta representaron solo el 2,4 % de los ingresos fiscales de California”. Se llevan la mitad, aportan el 2,4%. En los 4 más ricos de los más ricos el aporte es de apenas 0,07% gracias al entramado de sociedades offshore y trucos contables que utilizan

“Sin un impuesto sobre el patrimonio, estos magnates tecnológicos seguirán acaparando los beneficios del crecimiento económico del estado, mientras sus ciudades recortan servicios y sus trabajadores pierden cobertura médica”, sentencian Saez y Zucman.

En Argentina, el jefe de gabinete Manuel Adorni fue al revés: “Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos que son bienvenidos a la república Argentina, la nueva tierra de la libertad”.

Desigualdad

Mientras Milei impulsa más privilegios impositivos para los que puedan invertir más de 1.000 millones de dólares y una nueva baja de retenciones para el agronegocio el FMI le reclamó que elimine el monotributo, ergo, que los trabajadores bajo ese régimen pasen a pagar más impuestos.

Todo apunta a profundizar la desigualdad: mientras los magnates ganarán más dinero los trabajadores menos. El crecimiento del PBI de los próximos años, si ocurre, confirmará que Argentina no es un país pobre sino injusto.

Daniel Schteingart es sociólogo económico y director de Desarrollo Productivo Sostenible en Fundar. Escribe El Atlas, un newsletter sobre desarrollo y comparaciones internacionales. Su última publicación se pregunta: “¿Es América Latina realmente la región más desigual del mundo?”.

El artículo de Schteingart muestra que Latinoamérica no es la región más desigual del mundo, ese ranking lo lidera África Subsahariana. Pero el problema es que en Latinoamérica, Argentina incluida, el título es “demasiado desiguales para lo ricos que somos”.

Respecto a los países, Schteingart afirma que “todos, sin excepción, son más desiguales de lo que su nivel de desarrollo predice”. Y ahí si Latinamérica tiene el primer puesto: “la región es 17% más desigual de lo esperable para su ingreso”. Eso no sucede en otros lares.

“La excepcionalidad latinoamericana no está en ser la región más desigual del mundo, sino en ser demasiado desigual dado el nivel intermedio de ingresos que tiene. Es ahí donde somos, desafortunadamente, únicos”, escribe Schteingart. El artículo compara países con niveles de desarrollo similares y revela: “Las elites latinoamericanas no viven materialmente lejos de las europeas (de hecho, ambas están en el 5% más rico del mundo). Los pobres latinoamericanos, en cambio, viven dramáticamente peor que los pobres europeos”. En pocas palabras, “esa excepcionalidad no es un dato estadístico abstracto. Se paga abajo”

El Instituto Argentina Grande (IAG) en su informe de esta semana lo confirma. Los deudores morosos irrecuperables se duplicaron y superaron los 3 millones de personas y la tasa de morosidad de las deudas más chicas es del 35% contra el 22% de las deudas mayores; el salario registrado real cayó por séptimo mes consecutivo; la jubilación mínima con bono está 12% abajo de cuando asumió Milei; la metalurgia lleva 26 meses de caída de empleo; hay 24.437 pymes menos.

La consultora Scentia informó de nuevo caída en el consumo por todos lados y la Unión Industrial Argentina (UIA) publicó que, comparado con 2022, los despachos de cemento están 22% abajo, la producción de autos un 12% abajo, la metalmecánica un 16% abajo, la liquidación de divisas agroindustriales un 30% abajo. Nada que preocupe al presidente de la UIA Martín Rapallini, ya que esta misma semana el ministerio de Economía aprobó el RIGI para el proyecto minero San Jorge en Mendoza, de cuyo consorcio participa.

Yes, sir

Hace 2 semanas Santiago Caputo estuvo en Estados Unidos. Que figure como monotributista para no mostrar su declaración jurada es inversamente proporcional al rol que tiene en el gobierno, en especial por los vínculos con la administración Trump.

Caputo se reunió con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional para América Latina. Las crónicas de los corresponsales de Estados Unidos en los medios argentinos cuentan que no le preguntaron de las internas ni de los falsos tuiteros con que se distrae la agenda periodística local. Fueron a lo importante: minerales críticos y la Vía Troncal Navegable, el río Paraná.

En torno a los minerales críticos la administración Milei ya firmó un memorándum donde acordaron “coordinar el apoyo a proyectos prioritarios que promuevan cadenas de suministro de minerales críticos seguras, resilientes y responsables”, una cuestión clave para Estados Unidos que no quiere depender de China en esa cadena.

En el Memorándum sobre Minerales Críticos el punto 4 establece: “En aras de la cooperación descripta en esta sección, el Gobierno Nacional de la República Argentina tiene la intención de proveer información a los Estados Unidos de América respecto de potenciales licitaciones y proyectos en la República Argentina tan pronto como dicha información se encuentre disponible. El Gobierno Nacional de la República Argentina hará todo lo que se encuentre a su alcance para alentar a los gobiernos subnacionales a proporcionar esta información lo antes posible, para garantizar que las empresas con sede en los Estados Unidos de América y los socios de la Asociación para la Seguridad de los Minerales tengan suficiente tiempo para participar”. Resumen: hay que avisarle todo antes a Estados Unidos.

Faltaba ordenar la cuestión del río Paraná, llamado mediáticamente Hidrovía por la sociedad que lo controla hace 3 décadas que es propiedad de Jan de Nul, empresa belga radicada en la guarida fiscal de Luxemburgo.

La licitación estuvo plagada de irregularidades, señaladas en más de una oportunidad por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Pero la preocupación de Estados Unidos no era por la corrupción sino por la posibilidad de influencia de China en la principal vía de salida de los productos argentinos.

Desde el gobierno Alberto Fernández existe otro memorándum que habilita la presencia del Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de EEUU en el río Paraná. Ahora, como publicó Sebastián Premici en El Destape, no importa como salga la licitación, ya que las dos empresas precalificadas se mostraron “pro estadounidenses”.

El último round para quedarse con el río Paraná comenzó con una carta de DEME, una de las 2 competidoras. Se la envió a Jensen justo en los días previos al viaje de Caputo, y planteaba que había un sesgo favorable a su contrincante, la histórica Jan de Nul.

El embajador de EEUU Peter Lamelas recibió a directivos de Jan de Nul. Luego la empresa emitió un comunicado donde aclaran que incorporaron “soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales líderes a nivel global y proveedores especializados de reconocida trayectoria, priorizando soluciones provenientes de los Estados Unidos”. Agregaron que “con el objetivo de resguardar la independencia operativa, tecnológica y financiera de la Vía Troncal Navegable (...) no contempla participación de empresas chinas”. Vale solo la injerencia de EEUU.

El mismo comunicado de Jan de Nul dice que “en caso de resultar adjudicatario, el consorcio priorizará la contratación de proveedores y soluciones tecnológicas confiables alineados con los intereses estratégicos de Occidente y con los lineamientos de política exterior impulsados por el Gobierno de la República Argentina”. O sea, todo como quiera EEUU.

Nada de eso tiene que ver con la licitación, donde las carpetas ya fueron presentadas hace rato. Lo cierto es que, como resumió Diego Genoud en El Destape, “Milei resigna poder y Lamelas influye cada vez más”.

“Los Estados Unidos asistieron a la Argentina con 20.000 millones de dólares, y que no se les permita a las empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad, es inaceptable para nosotros”, había dicho Mast, otro de los que se juntó con Caputo, en declaraciones al portal The Floridian. China podría decir lo mismo con el SWAP que tiene con el Banco Central.

Milei, en el Latan Economic Forum de esta semana, dijo: “Estados Unidos busca tener un seguro geopolítico. Quiere sus cadenas de valor cerca con socios confiables para no quedar expuestos si el mundo se fragmenta aún más. América Latina puede ser ese refugio, pero para ser elegibles tenemos que estar a la altura. Por eso hoy están siendo liberados países que habían caído en las peores tiranía como Venezuela y próximamente veremos a Cuba libre”. Un títere manejado desde EEUU.