El dirigente de Donetsk nombrado por Rusia reporta tres muertos por drones ucranianos

FOTO DE ARCHIVO: Denis Pushilin, líder designado por Moscú de las zonas de la región de Donetsk controladas por Rusia, asiste a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin en Moscú, Rusia

Un ataque ​con drones ucranianos causó la muerte de tres trabajadores el jueves en una zona controlada por Rusia de la región oriental de ‌Donetsk, en Ucrania, según informó ‌el jefe de la región designado por el Kremlin.

Los trabajadores, un equipo de reparación de la empresa de suministro de agua, se encontraban en un vehículo en Vuhlehirsk, al norte de la ciudad de Donetsk, cuando fue alcanzado por drones, según informó Denis Pushilin a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Un cuarto hombre resultó gravemente herido en el ​incidente.

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Pushilin dijo que cuatro ⁠personas resultaron heridas en otros incidentes en zonas de la región ‌bajo control ruso.

Rusia ha instado a Ucrania a abandonar ⁠las zonas de la región de Donetsk ⁠que controla y ha afirmado que está dispuesta a seguir luchando hasta que consiga el control total de Donetsk. Ucrania ha rechazado la exigencia.

Pushilin dijo ⁠en marzo que las fuerzas ucranianas seguían controlando hasta un ​17% de la región.

El ejército ruso ha estado avanzando ‌lentamente por Donetsk, aunque el presidente ‌ucraniano Volodímir Zelenski y otros altos cargos han afirmado que las ⁠fuerzas de Kiev han recuperado territorio y se encuentran ahora en su mejor posición en meses a lo largo de la línea del frente de 1.200 kilómetros.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el jueves que ​sus soldados ‌habían capturado la localidad de Novovasylivka, en la región de Járkov, más al norte, donde Moscú afirma que está tratando de establecer una zona de amortiguación en su frontera.

En la región de Volgogrado, en el centro de Rusia, el gobernador regional Andrei ⁠Bocharov, citado por las agencias de noticias rusas, dijo que las unidades antiaéreas estaban repeliendo un ataque masivo con drones. Un edificio de apartamentos resultó alcanzado y se atacaron infraestructuras energéticas y civiles, pero no se registraron víctimas.

La región rusa de Yaroslavl, al noreste de Moscú, también sufrió un ataque con drones, y las autoridades suspendieron temporalmente el tráfico en dirección a la ‌capital rusa, según informó el gobernador Mijaíl Yevrayev en Telegram.

Ambas regiones cuentan con grandes instalaciones de refinería de petróleo, un objetivo frecuente de Ucrania, que intenta reducir los ingresos energéticos de Rusia para poner fin a la guerra, que ya dura más de cuatro años.

En la frontera con Ucrania, el ‌gobernador en funciones de la región de Briansk, Yegor Kovalchuk, dijo en Telegram que un ataque con drones ucranianos contra una aldea causó la muerte de una ‌persona.

Durante un ataque ⁠nocturno contra Ucrania el viernes, un dron ruso se estrelló contra el tejado de un bloque de pisos en ​la ciudad de Galati, al sureste de Rumanía, hiriendo a dos personas, según informaron las autoridades rumanas.

Con información de Reuters